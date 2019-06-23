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已婚男外遇2女連續生子高調戀愛 判與2外遇女賠妻100萬

2019-06-23 23:19聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄已婚10幾年的方姓人夫，涉和2女發生婚外情，還於3年前的6月、9月間，接連讓2名女子分別生下孩子，方妻氣得無法接受「4人行」提告求償，不料方還辯「妻子同意」；一審認為方妻的精神受相當打擊，判方姓男子須與其中1女連帶賠40萬、與另1女連帶賠60萬，全案高雄高分院駁回上訴確定。

判決指出，方姓人夫從事汽車銷售、網拍業，2000年間和妻子結婚，育有2個孩子，2016年8月間已經離婚。

方妻主張，原本與方姓男子結婚後育有2孩子、婚姻幸福，方卻接連和2女婚外情，於2016年6月生下1子，同年相隔3個月，9月間又生下1子，方都認領還在臉書上公開有非婚生子女的事，並和其中1女高調公布戀情，讓她從臉書得知後無法接受。

方妻氣得指出，這2女明知丈夫是有配偶的人，還跟他發展婚外情、性交生子，破壞她的家庭，丈夫也沒盡到對婚姻忠誠的義務；她精神上飽受打擊、承受莫大痛苦，最終無法維繫婚姻，要求方姓男子分別和2女，都要各賠75萬元。

方姓男子辯稱，和2女的交往，且他和其中1女公開戀情，妻子都知情；另名較早與方交往的女子辯稱，曾稱呼方妻為「大姊」，也幫忙照顧方的家庭，多年來付出200多萬，所以這關係也獲方妻縱容。

一審法官認為，方姓男子雖辯婚外情都是妻子同意，但依周遭友人證稱，方妻曾說「希望丈夫能常回來」，即使無法確認方妻是否同意這樣關係，但可知並不同意這樣交往。

法官發現，方姓男子還向朋友吐露「不想要這樣的4人關係」，痛批方不思已婚有子女、陸續與2女性交生子，顯非一時失去理智、意亂情迷，造成妻子以淚洗面，考量個人財力，判方和1女要賠40萬，和另1女賠60萬。

方姓男子及2女提出上訴，認為賠償金額過高，二審合議庭駁回上訴，維持原判決確定。

高雄已婚10幾年的方姓人夫，涉和2女發生婚外情，還接連生2子，方妻怒告求償，高雄...
高雄已婚10幾年的方姓人夫，涉和2女發生婚外情，還接連生2子，方妻怒告求償，高雄高分院判方和1女須連帶賠40萬元，和另1女須賠60萬，全案確定。示意圖／Ingimage
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