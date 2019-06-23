在「靠北長官」嗆昔日同事 海軍技術員不賠30萬GG了

2019-06-23 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



海軍左營後勤支援指揮部的朱姓員工，遭控前年12月在臉書「靠北長官2.0」留言，批評前同事李女「吃喝海軍40年」、「不幹事退休」等語，李女看見後怒提告，一審法官認定該言論明顯損及名譽，依犯散布文字誹謗罪，處朱拘役30日、得易科罰金3萬，全案上訴後，高雄高分院駁回維持原判定讞。

判決指出，朱姓男子和已退休的李女曾同時任職於海軍左支部，朱是電焊技術員、李女為助理場務員，朱疑似不滿李女當時不發或提供過期的N95防護口罩，可能會影響店和操作時的健康，向上級反映反而惹來李女反擊，雙方因而不愉快。

朱姓男子2017年12月21日上臉書粉絲團「靠北長官2.0」，留言指名道姓李女，更說「吃喝海軍40年」、「不幹事退休」、「你吃喝海軍40年了」等語，同月26日又張貼一次一模一樣的留言。

朱姓男子偵訊時承認貼文，法官認為，內容明顯有意形容李女工作不力、還能混到退休領取退休金外，更影射李女是國軍寄生蟲，損及李女社會評價；由於李女要求賠30萬才能和解，雙方無法達成共識，一審依犯散布文字誹謗罪，處拘役30日，易科罰金3萬元。

朱提上訴並辯稱沒有誹謗，解釋李女因管領N95口罩讓他無法領取，影響身體健康，也善心提醒李女年紀大脾氣不要那麼大，所以貼文內容雖有激憤，盼他能符合刑法規定「因自衛、自辯或保護合法之利益者，不罰」。