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小偷爬2樓遭控侵入住宅 站「平台」竟讓他逆轉無罪

2019-06-23 15:13聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄林姓男子前年遭控爬上某住宅2樓廁所外，徒手搖動窗戶，驚動屋主察看才趕緊逃離，事後遭警調閱監視器查獲送辦，一審依犯侵入住宅罪判拘役40天；不過上訴後，二審高雄高分院認為，林爬的位置是2樓外「平台」，僅能站立，非一般「陽台」，所以不能認定林已在住宅內，逆轉改判無罪確定。

起訴指出，擔任鐵工的林姓男子2017年5月6日清晨5點多，到洪姓男子住處，從屋後防火巷攀爬至二樓廁所窗戶旁，徒手搖動窗戶，欲入內行竊時，遭洪大聲喝斥，林隨即跳下1樓騎車逃逸；洪事後報警抓人，林落網後，被依踰越安全設備竊盜未遂罪嫌起訴。

林姓男子一審認罪，法官認為，林的行為是侵入他人住宅、有意行竊但遭喝止才沒得逞，嚴重妨害洪姓屋主的居住安全自由，依犯侵入住宅罪，處拘役40日、易科罰金4萬元。

不過林提上訴後，二審合議庭依洪姓屋主妻子證述「我起床上廁所，發現廁所窗戶有異在搖動，我就往窗戶一看，竟發現有人在搖動窗戶試圖入內行竊」，認為林姓男子尚未進屋內。

合議庭也認為，林姓男子自稱案發時攀爬到洪家2樓後方外的「平台」，而警方雖沒對這平台量測長寬，不過根據勘驗照片，這平台充其量僅是1、2樓間的狹窄突出物，不是一般人所稱陽台，也非供住戶活動的區域，所以不能認為林姓男子當時的位置是「住宅內」，未構成侵入住宅罪。

合議庭雖改判全案無罪，指出林姓男子的行為，可再研議是否違反社會秩序維護法的「妨害安寧秩序」或「妨害善良風俗」，加以裁罰。

高雄林姓男子遭控爬上民宅2樓搖晃窗戶，意圖入侵行竊，一審處拘役40日，不過上訴後...
高雄林姓男子遭控爬上民宅2樓搖晃窗戶，意圖入侵行竊，一審處拘役40日，不過上訴後，高雄高分院認定他所站的平台，非一般陽台，不算已在住宅內，逆轉改判無罪確定。圖／本報資料照
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