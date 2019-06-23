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護女殺運將判6年半 義憤父還要再賠百萬

2019-06-23 12:32聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄前年3月驚傳蔡姓父親為護女，涉砍8刀殺害汪姓計程車司機，一審依犯殺人罪判6年半徒刑，全案上訴中。不過死者身後留下近7旬老母與就讀高職兒子，痛失經濟支柱，兩人另提告求償精神慰撫金、撫養費等，高雄地院審理後，判蔡共應賠387萬，扣除先前已賠的金額，仍要付107萬多元，可上訴。

汪姓司機的母親（69歲）及兒子（17歲）提告主張，汪2015年起持續到蔡家外面守候，想等蔡姓父親的女兒，而屢和蔡父起爭執，2017年3月30日早上6點多，蔡父再度要求汪離開，更從住處拿水果刀、猛刺汪的胸口等8刀，讓汪陳屍車內；汪母認為蔡應賠喪葬費、扶養費及精神慰撫金413萬、汪兒子也求償613萬元。

蔡姓父親辯稱，當時是義憤填膺才動手殺人，不是故意殺人，並批評死者一再以尾隨跟蹤、寄匿名信件、傳簡訊方式騷擾她女兒，導致女兒患精神疾病更嚴重；案發當天他出言規勸汪，卻反遭嗆「你女兒再交男友，就要給她死」、「要不是看你年紀大，否則連你也一起處理」惡言，蔡認為汪的行為和死亡也有過失，應減輕賠償責任。

蔡父指，他是為保衛家人，案發後沒逃亡、湮滅證據，也後悔不已，盼精神慰撫金減低。

法官認為，汪姓司機確實因愛慕蔡女，屢傳簡訊、寄送信件方式示愛，到恐嚇蔡女不得另交男友、到蔡家外排回守候，但依一般經驗，這樣行為仍不至於造成死亡的結果，不適用「過失相抵」原則。

法官計算認定，應賠汪母及兒子精神慰撫金各110萬，加上喪葬、扶養費，蔡姓父親要賠汪母221萬7833元、汪兒子166萬5973元，但扣除已領到的犯罪被害人補償金、蔡先前賠200萬，蔡再各付102萬4092元及4萬9821。

汪姓計程車司機追求蔡姓女子，前年慘遭蔡父殺害。圖／本報資料照
汪姓計程車司機追求蔡姓女子，前年慘遭蔡父殺害。圖／本報資料照
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蔡姓父親（右三）當場遭到場警方逮捕。記者林伯驊／翻攝
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殺人計程車補償金
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