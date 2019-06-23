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臉書批店家手機修成玩具機 被判拘役30日

2019-06-23 10:02聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市蔣姓女子的母親曾在2016年間，將手機某維修業者在豐原經營的門市修理，事後僅檢測未維修，但卻被朋友告知，該支手機遭更換螢幕等零件，蔣母協調賠償、回收未果，不了了之，事隔一年，蔣女又將母親該支故障手機以及自己的故障手機再拿到門市求售時，舊事重提，業者為消弭糾紛，願意以5500元至1.1萬元收購2支手機，但蔣女未同意，離開門市後，蔣女在該業者的臉書散布「黑心店家，承認了不處理，整支改成玩具機」等語，二審認定蔣女散布不實言論，侵害業者品牌聲譽，遭判拘役30日，全案定讞。

判決書指出，台中市蔣姓女子的母親持有一支手機，曾在2016年11月間將該支手機送往飛川電通在豐原的加盟門市修理，後來經檢測後，因故未修理，蔣母將手機取回，拿去另家業者檢查時，被告知手機遭更換主機板、螢幕、鏡頭等零件，後來因雙方談不攏賠償或回收的解決方案，蔣女取回手機後，未做後續動作。

2017年11月間，蔣女將自己持有的iPhone7的故障手機，連同之前母親的手機又拿到飛川在豐原加盟門市求售，並再次向店員提及母親手機零件遭更換一事，該門市人員除澄清未更換零件外，為杜絕紛爭，同意各以2500元、3000元的二手機價格，收購兩支手機，又在蔣女出店前，加價到7000元，隔天又致電蔣母，願意提高到1.1萬元。

不過蔣女事後在業者的臉書留言，「惡劣店家！整支改成玩具機，承認了還不處理，黑心店家！」等語，業者發現後提出妨害名譽告訴。

台中地院二審認定，業者在過程中因有意解決消費糾紛而提出賠償方案的善意，並沒有「承認了還不處理」的情事，但只因蔣女在於1年後，前往門市求售手機時不盡如意，就故意散布文字誹謗業者品牌聲譽，認為蔣女在網路言論有刻意誇大、曲解，逾越伴隨客觀事實陳述的意見表達，認定蔣女犯妨害名譽罪，判拘役30日，得易科3萬元，全案定讞。

台中市蔣姓女子與手機維修業者有消費糾紛，蔣女在臉書指控店家，相關言論被法院認定妨...
台中市蔣姓女子與手機維修業者有消費糾紛，蔣女在臉書指控店家，相關言論被法院認定妨害名譽，遭判拘役30天。圖／本報資料相片
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妨害名譽台中市
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