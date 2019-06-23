臉書批店家手機修成玩具機 被判拘役30日

2019-06-23 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市蔣姓女子的母親曾在2016年間，將手機某維修業者在豐原經營的門市修理，事後僅檢測未維修，但卻被朋友告知，該支手機遭更換螢幕等零件，蔣母協調賠償、回收未果，不了了之，事隔一年，蔣女又將母親該支故障手機以及自己的故障手機再拿到門市求售時，舊事重提，業者為消弭糾紛，願意以5500元至1.1萬元收購2支手機，但蔣女未同意，離開門市後，蔣女在該業者的臉書散布「黑心店家，承認了不處理，整支改成玩具機」等語，二審認定蔣女散布不實言論，侵害業者品牌聲譽，遭判拘役30日，全案定讞。

判決書指出，台中市蔣姓女子的母親持有一支手機，曾在2016年11月間將該支手機送往飛川電通在豐原的加盟門市修理，後來經檢測後，因故未修理，蔣母將手機取回，拿去另家業者檢查時，被告知手機遭更換主機板、螢幕、鏡頭等零件，後來因雙方談不攏賠償或回收的解決方案，蔣女取回手機後，未做後續動作。

2017年11月間，蔣女將自己持有的iPhone7的故障手機，連同之前母親的手機又拿到飛川在豐原加盟門市求售，並再次向店員提及母親手機零件遭更換一事，該門市人員除澄清未更換零件外，為杜絕紛爭，同意各以2500元、3000元的二手機價格，收購兩支手機，又在蔣女出店前，加價到7000元，隔天又致電蔣母，願意提高到1.1萬元。

不過蔣女事後在業者的臉書留言，「惡劣店家！整支改成玩具機，承認了還不處理，黑心店家！」等語，業者發現後提出妨害名譽告訴。