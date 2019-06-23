測速照相不定拍頭或尾 若載「不該出現的人」就別超速

2019-06-23 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市交通大隊組長廖信智今天說，測速照相機主要用來取締超速規，會因設置的位置考量，因地置宜來調整鏡頭拍下車頭或是車尾車號，全市48個測速機拍攝車頭或是車尾的都有，不會因為有民眾反映，超速拍到駕駛座旁不該出現的女生或男生而調整。

有市民交通大隊詢問，曾發生過測速照相機拍到車輛正面照片，被配偶發現駕駛旁坐的女人或男人（小三或是小王），不是應該坐的人，「為免麻煩，所以測速照相都是照車尾? 」

廖信智說，測速照相機主要是警方用來取締超速違車輛，設置時主要考量是要清楚拍下車號，因此全市測速照相機鏡頭有的朝車頭拍，有的朝車尾拍，並非固定，也可以視情況做調整。

位於台南市南區永成路二段測速照相機，去年10月間遭縱火燒毀，轄區警方調閱路口監視畫面追查，查出涉案男子因幫友人改裝試車行經該路段超速違規被拍照，竟涉嫌放火燒壞照相機。警方說，這套測速照相設備從外國進口，價值248萬元，除依毀損公物及公共危險罪嫌法送辦外，並提告求償損失。