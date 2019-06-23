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車友請注意！ 台南市前十大測速照相地點出爐

2019-06-23 09:09聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市區車流量多，超速違規多，交通大隊今天統計， 今年1月至今年5月底，全市84個固定測速照相機拍下3萬571件超速違規，以平均值1800元計算，約為公庫進帳5千502萬7800元。警方說，十次車禍九次快，汽機車駕駛人一定要減速慢行。

警方說，設測速照相並非為了「搶錢」，而是為了市民生命財產安全，十次車禍九次快，新設測速照相地點都曾發生死亡車禍，汽機車駕駛人一定要減速慢行。

違規超速案件第1名是龍崎區182市道27.9公里處，共5252件。警方分析，此路段是台南市龍崎區通住高雄市內門區主要道路，限速50公里，經常有大型重機車過彎時太快出車禍，才設置固定測速照相機，請重機車友減速慢行。

第2名是南區新平路24號前固定測速照相機，共取締超速3869件，限速50公里，員警說，此路段位於安平工業區內，往來大貨車等大型車輛很多，又有許多工廠員工上下班，請汽機車減速慢行。

第3名是仁德區台1線341.8公里處，共拍下超速3809件，限速70公里，是國道一號接86線快速道路的下坡處，來往的車輛容易超速，又有許多大型車輛，駕駛人一定要小心駕駛。

至於新設固定測速照相機拍下闖紅燈最多地點，是永康區中華路、中華二路口，4286件，警方分析主因除了駕駛人習慣不良外，車流量，大鄰近商圈市場也都是原因。

台南市永康區中華路、中華二路口測速照相機，拍下全市闖紅燈多達4千2百多件。記者黃...
台南市永康區中華路、中華二路口測速照相機，拍下全市闖紅燈多達4千2百多件。記者黃宣翰／攝影
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台南市1到5月取締超速測速照相地點前10名。資料來源/台南市交通大隊
台南市1到5月取締超速測速照相地點前10名。資料來源/台南市交通大隊
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台南市龍崎區182市道27.9公里處測速照相機，是全市「測速王」，今年1至5月共...
台南市龍崎區182市道27.9公里處測速照相機，是全市「測速王」，今年1至5月共拍下5千多件超速違規。圖/交通大隊提供
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測速車禍重機
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