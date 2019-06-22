獨／老車手遇真愛 A贓款與女通緝犯躲深山隱居

2019-06-22 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



老人何苦詐騙老人！新竹一名陳姓七旬老翁臨老遇真愛，結識68歲張姓女通緝犯，陳翁不惜挺而走險，加入詐騙集團當車手，從70歲鄭姓老婦身上騙走畢生積蓄98萬元後，就帶著贓款和張女躲入深山隱居，打算攜手度過餘生，不過仍遭警方鎖定，上月初跋山涉水將這對亡命老鴛鴦逮捕歸案。

經查，張女因犯下毒品案遭通緝，逃亡時遇上78歲陳翁，兩人進而交往。為了過生活，陳翁加入詐騙集團，擔任提款車手，不料他接獲指示，騙走鄭婦的老本後，就疑「黑吃黑」將贓款Ａ走。

這起詐騙案使用的雖是「假檢察官與警官」的老梗，利用的卻是老婦害怕惹事、擔心別人知道她被控欠款、涉及金融犯罪的弱點，才會對騙子的所有指示照單全收。

鄭婦於今年3月在家接獲詐騙集團來電，對方先假冒成銀行，佯稱鄭婦欠繳兩萬多元卡費，又涉嫌詐騙他人3千萬元，恐涉及「金融刑事案件」，詐騙集團話還沒說完，鄭婦就急著解釋，為自己的清白辯解，沒想到就此墜入詐騙圈套中。

詐騙集團見鄭婦上當，繼續謊稱她的個資恐遭盜用，甚至假好心說「可協助報警」，進而引入自稱專偵辦洗錢案的「金融犯罪中心科長李文明」、「地檢署檢察官」接續上場跟她接觸、搬光她積蓄。

假檢察官聲稱有許多被害人要和鄭婦求償，「可能會牽扯到兒子」、「被抓去關」，隨後要鄭婦依指示去超商接收傳真的假傳票。

假檢察官還說，鄭婦涉及的案件還需要分案處理，因此要監管其帳戶。鄭婦必須將所持有的提款卡與密碼、銀行定存繳交、匯款給檢方監管，若查無涉及案件，再將錢退還，還特別囑咐鄭婦刑案偵查不公開，不能向第三人提及。

鄭婦不知道自己被「詐」，初陸續將全數的定存單解約換現，並與擔任詐欺車手的陳翁碰面，進行交款，盼望未來司法還她清白後，可向「假檢察官」領回「受監管」的錢財，沒想到事後去刷存摺，才發現存款全部消失，總共損失98萬元。

警方獲報，成立專案小組，追查發現陳翁與張女已躲入新竹深山，上月跋山涉水上山，在村民指引下找到兩人。

不過，陳翁極力否認自已加入詐騙集團，也替張女辯解，指她未涉案，更沒有任何贓款、酬勞，警方訊後仍依詐欺罪嫌將張男法辦，並將張女解送歸案，全案擴大偵辦中。