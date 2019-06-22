80歲城仲模回首 那些與翁岳生共事的波折…

2019-06-22 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭白雪 ／台北報導



司法院前副院長城仲模的新書「城仲模八十歲月劄記」中披露不少政壇、法界秘辛。 記者蕭白雪／攝影 分享 facebook

司法院前副院長城仲模最近完成他的「八十歲月劄記」新書，書中披露不少他在政界、司法界的過往，包括他與前總統李登輝間的因緣際會，如何因李的一通電話「跳火坑」接下法務部長一職，以及在司法院期間與院長翁岳生間諸多不和內幕。

城仲模八十歲月劄記一書中，談到他與李登輝初次會面是一九七二年在一場婚宴上，經由台南同鄉吳三連介紹，開啟他與李登輝間數十年的情誼。

一九九四年，城仲模獲當時的總統李登輝提名出任大法官，卻在一九九八年七月十三日，接到李登輝電話告知：「城大法官，我想請你轉個勤務到法務部擔任部長…」。書中形容這次工作轉折，實在太戲劇化了。

書中透露，城仲模在法務部長任內推動國土保育政策，要求嚴查各地查緝濫砍、非法傾倒廢土案件，曾一度被當時的調查局長王光宇以「非調查局法定職掌」為由碰了軟釘子，但他堅持「我現在說了就算數」。

一九九八年十二月三日，總統府發布將法務部長城仲模調任司法院副院長，書中透露，當年十一月廿四日李登輝找他到官邸商量事情，提到要求司改的團體呈文要總統出面主持司改會議，李因此對當時的司法院長施啟揚不滿，「司法院是非換人不可」，要城推薦人選。

書中透露城仲模向李登輝提了台大教授邱聯恭、大法官陳計男、孫森焱及楊慧英，經討論後，李登輝對城說：「你出任司法院長、副院長由女性大法官楊慧英來」並稱可由黃主文接任法務部長一職。

幾天後，李登輝又找城仲模進官邸商談司法院及法務部首長人事安排，李告知，因國民黨內高層堅持翁岳生是國民黨一直提攜栽培的人，城只能輔佐任副院長。

書中對翁岳生主導下的司法改革多有批判，也談到翁岳生的學生以民間監督團體評鑑名義，讓翁岳生在逾七十歲仍出任司法院長，並質疑城仲模不適任大法官，種種手法至今，只要「拒絕被某一群人包圍，等於拒絕院長寶座」。

二○○○年五月九日，翁岳生在院長辦公室召集民間司改會及司法院官員開會，商討如何對應民進黨新政府，城仲模卻未受邀與會，城得知後打電話向翁表示嚴正抗議。

書中透露城仲模在二○○一年十二月中受李登輝之邀到翠山莊談話，即向李表達有意辭職之意，當時李三次告訴城「不能辭」。

書中並提及陳水扁在二○○五年三月邀他到總統府共進午餐，除談及當時連宋提出選舉無效訴訟不知何時判決，也提到翁院長主持司改五年，社會各界都未看好，負面傳聞太多；並暗示城：「翁再沒搞好，你心裡要有準備」。