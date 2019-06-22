工程師設計檢舉程式 「改用罰單教化三寶」

2019-06-22 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



「停止抱怨，改用罰單教化三寶」蔡姓軟體工程師因檢舉違規停車，覺得警方的檢舉系統太麻煩，自行寫程式設立「極速自動化交通違規檢舉服務」，連結各縣市警局檢舉頁面，只要將相片、影片上傳，簡化檢舉程序，讓檢舉更簡單，平均每個月有一千多人使用，上傳約2萬件檢舉案，付會會員約占1%。

蔡男指出，他本身常活動的區域在雙北，有感違規並排停車、闖紅燈、行車蛇行等交通亂象，加上警方檢舉程序複雜，索性發揮所長自己寫程式，於2年前設計出「Fixtw 極速自動化交通違規檢舉服務」網頁程式，起初只有自己使用，網頁提供的檢舉地點也只限新北市，不料朋友試用後大獲好評，讓他更有信心，經多次改版後正式上線，除開放給所有民眾使用，網頁提供的檢舉地點也持續更新，目前全台剩下基隆還未開放使用。

蔡男說，在這套網頁程式未見世前，民眾常會面臨冒著生命危險拍照違停車輛，卻卡在看不懂警方檢舉系統、檢舉條件導致遭退件，忙了半天卻做白工，只要碰壁幾次，就會削減檢舉意願。

這套「Fixtw 極速自動化交通違規檢舉服務」網頁程式標榜「輕鬆一刀斃命」違規者，主張應讓「檢舉」變得像呼吸一樣簡單，雖然檢舉交通違規沒有獎金，卻可以改善交通問題，藉由優化送件流程，提昇承辦員警的效率。網頁中除有明確、條列式的檢舉流程，還提供「影片上傳、協尋贓車、一照連打、成就統計」等功能，非常多樣化，只要加入會員，就可使用。

蔡男說，這套程式提供「免費、499、月租、年租」四種專案，免費專案每月可提供30件檢舉服務，499專案可檢舉1千件，月租199元及年租1168元則不限檢舉次數。不過，他說，目前的會員仍以免費專案使用者為大宗，付會會員約占1%，每月網頁程式會收到2萬件檢舉案。