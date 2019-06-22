親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜批民進黨：不能因為不同政黨，就看你出洋相

發哥華仔癡迷過 最美小龍女跨海找到親人了

檢舉實名制 檢舉達人寧可花錢也要檢舉

2019-06-22 19:42聯合報 記者王駿杰╱即時報導

今年1月交通違規檢舉實名制後，新竹市警局交通隊統計，1至5月檢舉案件比去年同期減少5千多件，但舉發率提升5.49%，部分檢舉達人每天利用通勤時的行車紀錄器畫面檢舉，且檢舉交通違規雖無獎金，但有的檢舉達人透過付費網站簡化上傳程序，寧可花錢也要檢舉，警方也考慮與民間合作，優化檢舉網頁。

市警局交通隊指出，檢舉實名制實施後，以往匿名、針對性挾怨報復及行車糾紛衍生的檢舉情形變少，尤其警方必要時得請檢舉人說明，有的怕麻煩或曝光，檢舉件數因而減少，統計1至5月的交通違規檢舉共3萬零82件，比去年同期減少5501件。

交通隊分析，檢舉達人大都是長期性檢舉，尤其部分竹科等通勤族都非常專業，每天下班後整理通勤途中行車紀錄器拍到的違規影片，上傳檢舉，有的1天多達2、30件，至少都超過10件。

交通隊指出，這些檢舉達人檢舉「品質」好，舉發率也變高，1至5月舉發率比去年同期增加5.49%，1月及3月甚至增加1成5到2成多，檢舉內容以違停最多，尤其併排臨時違停，其餘還有不遵守交通號誌、闖紅燈及變換車道未打方向燈等。

警方指出，由上傳影片、相片檢舉需填寫檢舉人姓名、違規事實、地點等相關資料，且受限頻寬影響上傳速度及檔案大小有限制，警方與檢舉人接觸發現，檢舉交通違規雖無獎金，有的檢舉達人寧可透過專業的付費檢舉網站，因簡化檢舉程序還能追蹤結果，寧可付費也要檢舉，警方也考慮與民間合作優化檢舉頁面，讓檢舉交通違規更方便。

交通隊指出，為避免重覆舉發，已有防呆機制，可依路段自動派案，如遇爭議會退回交通隊查明轄區再改派，系統也會自動篩選1個月內同一車號、地點違規行為被檢舉2次以上的車，委外製單時，針對違停2小時、動態違規、同車號、同日期、同地點等5項條件，具篩選比對功能，如屬同一違規案件，已可篩除，提醒用路人遵守交通規則，以免被檢舉受罰。

檢舉交通違規雖無獎金，但有的檢舉達人透過付費網站簡化上傳程序，寧可花錢也要檢舉。...
檢舉交通違規雖無獎金，但有的檢舉達人透過付費網站簡化上傳程序，寧可花錢也要檢舉。記者王駿杰／攝影
分享

交通違規違停
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

工程師設計檢舉程式 「改用罰單教化三寶」

2019-06-22 19:47

美容消費糾紛多 中市府去年受理申訴逾300件

2019-06-22 13:59

轎車違停被拖吊 女子辱警拳打腳踢處拘役30日

2019-06-22 13:41

他與小女友偷歡10次遭判刑 又缺席法治教育…罪加一條

2019-06-22 12:38

險害護照鬧「雙胞」！她被領事局抓包…GG了

2019-06-22 11:00

檢察官開庭滑手機喝飲料 士林地檢澄清但律師不滿意

2019-06-22 10:06

登革熱防疫人人有責 他不服挨罰1500元 聲稱「被陷害」

2019-06-22 09:31

12萬外幣藏紙箱 七旬婦當回收物撿走處拘役50日

2019-06-22 09:02

爆韓國瑜外遇生子挨告 吳子嘉聲請傳喚王小姐等作證

2019-06-22 00:37

前社長汪文豪「被請辭」 豐年社政黨歧視北市開罰30萬

2019-06-22 00:34

馬英九洩密案更一審 7月12日宣判

2019-06-22 00:27

浩鼎案轟轟烈烈起訴 為何雷大雨小？

2019-06-22 00:24

浩鼎內線交易案 張念慈等5人無罪

2019-06-22 00:14

【即時短評】民代助理費是歷史共業 命運卻大不同

2019-06-21 21:47

議員助理費案／檢察官認定貪汙 法官說是偽造文書

2019-06-21 20:56

交通部官員喝花酒包庇廠商 認罪獲輕判緩刑5年

2019-06-21 19:21

洩密案712宣判 馬英九：起訴我的人不會得逞

2019-06-21 18:59

3隻狗被撲殺引爭議 動保人士怒告雲林防疫所

2019-06-21 17:31

爆韓國瑜有小三挨告 吳子嘉聲請傳喚黃光芹作證

2019-06-21 15:53

電擊扒衣逼穿女僕裝 5惡女遭判刑

2019-06-21 15:45

洩密案開庭 柯建銘呼籲馬英九應認罪

2019-06-21 15:21

洩密案將確定 柯建銘：馬英九不要變成「送中」同路人

2019-06-21 15:06

宜蘭漁船闖2.6浬禁區下網 海巡署廣播喝止取締

2019-06-21 14:28

爆料韓國瑜有小三 吳子嘉再度出庭應訊

2019-06-21 14:27

被狗咬傷花1409元看病 婦人卻向飼主求償3億天價

2019-06-21 14:12

浩鼎案張念慈等人無罪 法院認定「解盲結果難以預測」

2019-06-21 14:09

致命100天？台南學甲警暑假加強青少年違規騎機車

2019-06-20 12:53

連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助

2019-06-18 16:54

移民署查獲非法打工 越女變造指紋如電影「驚奇隊長」

2019-06-16 11:01

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53
看更多

熱門文章

涉嫌公海賣油給北韓纏官司 油商陳世憲住處跳樓身亡

2019-06-22 14:45

影╱好衰？男開心陽明山出遊 卻遇死亡車禍被送辦

2019-06-22 16:13

鹿港鎮賭場和彰化市毒窟 彰化縣府出動怪手夷為平地

2019-06-21 20:28

19歲女暪親友未婚產女 驚慌丟棄垃圾桶嬰不治

2019-06-21 20:08

省錢？他買回收冰箱當衣櫃送妻 網：你是找自己的冰櫃吧

2019-06-21 21:42

19歲女大生偷產女 丟醫院垃圾桶

2019-06-22 00:41

32歲男想約嫩妹稱「年齡不是問題」 對方撂2字他秒中離

2019-06-22 12:10

國家圖書館1男墜樓 當場不治

2019-06-22 16:18

鐵腕阻暴力 竹市警出動在KTV、酒店大掃蕩

2019-06-21 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top