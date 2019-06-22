檢舉實名制 檢舉達人寧可花錢也要檢舉

2019-06-22 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



今年1月交通違規檢舉實名制後，新竹市警局交通隊統計，1至5月檢舉案件比去年同期減少5千多件，但舉發率提升5.49%，部分檢舉達人每天利用通勤時的行車紀錄器畫面檢舉，且檢舉交通違規雖無獎金，但有的檢舉達人透過付費網站簡化上傳程序，寧可花錢也要檢舉，警方也考慮與民間合作，優化檢舉網頁。

市警局交通隊指出，檢舉實名制實施後，以往匿名、針對性挾怨報復及行車糾紛衍生的檢舉情形變少，尤其警方必要時得請檢舉人說明，有的怕麻煩或曝光，檢舉件數因而減少，統計1至5月的交通違規檢舉共3萬零82件，比去年同期減少5501件。

交通隊分析，檢舉達人大都是長期性檢舉，尤其部分竹科等通勤族都非常專業，每天下班後整理通勤途中行車紀錄器拍到的違規影片，上傳檢舉，有的1天多達2、30件，至少都超過10件。

交通隊指出，這些檢舉達人檢舉「品質」好，舉發率也變高，1至5月舉發率比去年同期增加5.49%，1月及3月甚至增加1成5到2成多，檢舉內容以違停最多，尤其併排臨時違停，其餘還有不遵守交通號誌、闖紅燈及變換車道未打方向燈等。

警方指出，由上傳影片、相片檢舉需填寫檢舉人姓名、違規事實、地點等相關資料，且受限頻寬影響上傳速度及檔案大小有限制，警方與檢舉人接觸發現，檢舉交通違規雖無獎金，有的檢舉達人寧可透過專業的付費檢舉網站，因簡化檢舉程序還能追蹤結果，寧可付費也要檢舉，警方也考慮與民間合作優化檢舉頁面，讓檢舉交通違規更方便。