親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜批民進黨：不能因為不同政黨，就看你出洋相

發哥華仔癡迷過 最美小龍女跨海找到親人了

油商陳世憲跳樓亡 凍結資產後續效力法務部裁處

2019-06-22 18:44中央社 高雄22日電

油商陳世憲（圖）今驚傳墜樓身亡，鄰居感嘆「他人很好」。圖／報系資料照
油商陳世憲（圖）今驚傳墜樓身亡，鄰居感嘆「他人很好」。圖／報系資料照
分享
被控賣油給北韓的油商陳世憲今天上午在高雄住處跳樓身亡，現場發現一封手寫的疑似遺書，檢警相驗後排除他殺嫌疑；至於陳世憲因案資產遭凍結的行政處分後續效力將由法務部裁處。

陳世憲被控賣油給北韓，去年1月被高雄地檢署傳喚獲交保不久，在家仰藥自殺獲救，由於陳世憲違反聯合國禁運私下賣油給北韓，後來他的資產也被法務部依資恐防制法凍結，陳為此一度揚言要殺害法務部次長陳明堂全家。

陳世憲上午10時左右在高市鹽埕區瀨南街住處跳樓當場身亡，警消據報趕到發現他已明顯死亡並未將他送醫；現場有民眾指稱，陳世憲疑似由陳屍地點的樓上6樓跳下。

轄區鹽埕警分局隨後展開偵辦，查出死者身分是陳世憲並在現場找到一封手寫的疑似遺書，警方在場採證並報請檢察官相驗調查死因，另通知陳世憲家屬到場指認。

檢警下午至高雄市殯儀館相驗陳世憲，雄檢指出，陳世憲相驗後排除他殺嫌疑，至於現場發現的遺書內容因偵查不公開不便透露，這封遺書也已交還家屬帶回，家屬對陳世憲死因沒有意見。

雄檢指出，陳世憲涉及的刑事案件隨著陳世憲死亡雖已結案，但其遭凍結的資產屬行政處分，行政處分效力是否還在權責在法務部，雄檢不便表示意見。

雄檢去年1月查獲陳世憲涉嫌租用外籍貨輪不實出口報關在公海多次接駁油品賣給北韓，一審依業務登載不實文書罪判陳世憲拘役119日，得易科罰金，緩刑2年，全案二審理中。

油商陳世憲今驚傳墜樓身亡，鄰居感嘆「他人很好」。記者賴郁薇／攝影
油商陳世憲今驚傳墜樓身亡，鄰居感嘆「他人很好」。記者賴郁薇／攝影
分享

北韓檢察官
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

檢舉實名制 檢舉達人寧可花錢也要檢舉

2019-06-22 19:42

美容消費糾紛多 中市府去年受理申訴逾300件

2019-06-22 13:59

轎車違停被拖吊 女子辱警拳打腳踢處拘役30日

2019-06-22 13:41

他與小女友偷歡10次遭判刑 又缺席法治教育…罪加一條

2019-06-22 12:38

險害護照鬧「雙胞」！她被領事局抓包…GG了

2019-06-22 11:00

檢察官開庭滑手機喝飲料 士林地檢澄清但律師不滿意

2019-06-22 10:06

登革熱防疫人人有責 他不服挨罰1500元 聲稱「被陷害」

2019-06-22 09:31

12萬外幣藏紙箱 七旬婦當回收物撿走處拘役50日

2019-06-22 09:02

爆韓國瑜外遇生子挨告 吳子嘉聲請傳喚王小姐等作證

2019-06-22 00:37

前社長汪文豪「被請辭」 豐年社政黨歧視北市開罰30萬

2019-06-22 00:34

馬英九洩密案更一審 7月12日宣判

2019-06-22 00:27

浩鼎案轟轟烈烈起訴 為何雷大雨小？

2019-06-22 00:24

浩鼎內線交易案 張念慈等5人無罪

2019-06-22 00:14

【即時短評】民代助理費是歷史共業 命運卻大不同

2019-06-21 21:47

議員助理費案／檢察官認定貪汙 法官說是偽造文書

2019-06-21 20:56

交通部官員喝花酒包庇廠商 認罪獲輕判緩刑5年

2019-06-21 19:21

洩密案712宣判 馬英九：起訴我的人不會得逞

2019-06-21 18:59

3隻狗被撲殺引爭議 動保人士怒告雲林防疫所

2019-06-21 17:31

爆韓國瑜有小三挨告 吳子嘉聲請傳喚黃光芹作證

2019-06-21 15:53

電擊扒衣逼穿女僕裝 5惡女遭判刑

2019-06-21 15:45

洩密案開庭 柯建銘呼籲馬英九應認罪

2019-06-21 15:21

洩密案將確定 柯建銘：馬英九不要變成「送中」同路人

2019-06-21 15:06

宜蘭漁船闖2.6浬禁區下網 海巡署廣播喝止取締

2019-06-21 14:28

爆料韓國瑜有小三 吳子嘉再度出庭應訊

2019-06-21 14:27

被狗咬傷花1409元看病 婦人卻向飼主求償3億天價

2019-06-21 14:12

浩鼎案張念慈等人無罪 法院認定「解盲結果難以預測」

2019-06-21 14:09

致命100天？台南學甲警暑假加強青少年違規騎機車

2019-06-20 12:53

連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助

2019-06-18 16:54

移民署查獲非法打工 越女變造指紋如電影「驚奇隊長」

2019-06-16 11:01

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53
看更多

熱門文章

涉嫌公海賣油給北韓纏官司 油商陳世憲住處跳樓身亡

2019-06-22 14:45

影╱好衰？男開心陽明山出遊 卻遇死亡車禍被送辦

2019-06-22 16:13

鹿港鎮賭場和彰化市毒窟 彰化縣府出動怪手夷為平地

2019-06-21 20:28

19歲女暪親友未婚產女 驚慌丟棄垃圾桶嬰不治

2019-06-21 20:08

省錢？他買回收冰箱當衣櫃送妻 網：你是找自己的冰櫃吧

2019-06-21 21:42

19歲女大生偷產女 丟醫院垃圾桶

2019-06-22 00:41

32歲男想約嫩妹稱「年齡不是問題」 對方撂2字他秒中離

2019-06-22 12:10

國家圖書館1男墜樓 當場不治

2019-06-22 16:18

鐵腕阻暴力 竹市警出動在KTV、酒店大掃蕩

2019-06-21 23:27

12萬外幣藏紙箱 七旬婦當回收物撿走處拘役50日

2019-06-22 09:02

險害護照鬧「雙胞」！她被領事局抓包…GG了

2019-06-22 11:00

【即時短評】民代助理費是歷史共業 命運卻大不同

2019-06-21 21:47

爆韓國瑜外遇生子挨告 吳子嘉聲請傳喚王小姐等作證

2019-06-22 00:37

影／陳世憲墜樓輕生亡 街坊嘆：人都有自己的運

2019-06-22 16:47

1歲女嬰顱內出血左臂骨折命危 保母：女嬰自己跌倒

2019-06-22 17:07

浩鼎案轟轟烈烈起訴 為何雷大雨小？

2019-06-22 00:24

影／直行機車閃轉彎車 少年走路無辜被撞

2019-06-22 10:04

議員助理費案／檢察官認定貪汙 法官說是偽造文書

2019-06-21 20:56

檢察官開庭滑手機喝飲料 士林地檢澄清但律師不滿意

2019-06-22 10:06

男子騎單車下陽明山 遭對向轎車撞上死亡

2019-06-22 12:37

暑假將屆基隆連4天優勢警力掃蕩臨檢 街頭滿是警察

2019-06-22 10:33

北市建商住家遭槍擊人抓到了 他曾毆打趙藤雄辯護律師

2019-06-21 20:27

九旬嬤遇警直言要「找男人」 暖警噗哧回：我牽妳

2019-06-22 09:04

男子倒栽蔥陳屍公墓坑洞 疑為染毒撿骨師

2019-06-21 21:48

歷年最大宗 金門查緝走私12噸大陸帶殼牡蠣

2019-06-21 20:26

女大生腹痛生產 嬰丟垃圾桶不治親友震驚

2019-06-21 21:23

阿羅哈女學生志工告別式 朱父盼女兒入夢「讓爸抱抱」

2019-06-21 21:32

登革熱防疫人人有責 他不服挨罰1500元 聲稱「被陷害」

2019-06-22 09:31

他與小女友偷歡10次遭判刑 又缺席法治教育…罪加一條

2019-06-22 12:38

赤裸上身趴溪中 花蓮吉安荳蘭橋驚見浮屍

2019-06-22 11:54

台中1歲女嬰疑受虐昏迷指數3 保母說「不知原因」

2019-06-22 17:01

影／車自撞燒成廢鐵！路況不熟自撞山壁代價高

2019-06-22 13:53

男移工對台籍女同事上下其手 強制猥褻判1年6月

2019-06-21 23:57

老翁電動車沒電 員警傻勁要推車3公里幸獲助

2019-06-22 11:01

疑車輛拋錨遭追撞　國三南下107公里5車連環車禍

2019-06-22 07:59

轎車違停被拖吊 女子辱警拳打腳踢處拘役30日

2019-06-22 13:41

民眾錄到2男新生高架互毆 背景音樂是《珊瑚海》

2019-06-21 15:01

屏東霧台神山瀑布傳溺水 2年輕男遊客送醫不治

2019-06-22 17:44

影／晨泳遭海流帶出 蚵子寮海巡急救泳客

2019-06-22 18:13

浩鼎內線交易案 張念慈等5人無罪

2019-06-22 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top