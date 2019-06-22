油商陳世憲跳樓亡 凍結資產後續效力法務部裁處

2019-06-22 18:44 中央社 高雄22日電



油商陳世憲（圖）今驚傳墜樓身亡，鄰居感嘆「他人很好」。圖／報系資料照 分享 facebook 被控賣油給北韓的油商陳世憲今天上午在高雄住處跳樓身亡，現場發現一封手寫的疑似遺書，檢警相驗後排除他殺嫌疑；至於陳世憲因案資產遭凍結的行政處分後續效力將由法務部裁處。

陳世憲被控賣油給北韓，去年1月被高雄地檢署傳喚獲交保不久，在家仰藥自殺獲救，由於陳世憲違反聯合國禁運私下賣油給北韓，後來他的資產也被法務部依資恐防制法凍結，陳為此一度揚言要殺害法務部次長陳明堂全家。

陳世憲上午10時左右在高市鹽埕區瀨南街住處跳樓當場身亡，警消據報趕到發現他已明顯死亡並未將他送醫；現場有民眾指稱，陳世憲疑似由陳屍地點的樓上6樓跳下。

轄區鹽埕警分局隨後展開偵辦，查出死者身分是陳世憲並在現場找到一封手寫的疑似遺書，警方在場採證並報請檢察官相驗調查死因，另通知陳世憲家屬到場指認。

檢警下午至高雄市殯儀館相驗陳世憲，雄檢指出，陳世憲相驗後排除他殺嫌疑，至於現場發現的遺書內容因偵查不公開不便透露，這封遺書也已交還家屬帶回，家屬對陳世憲死因沒有意見。

雄檢指出，陳世憲涉及的刑事案件隨著陳世憲死亡雖已結案，但其遭凍結的資產屬行政處分，行政處分效力是否還在權責在法務部，雄檢不便表示意見。

雄檢去年1月查獲陳世憲涉嫌租用外籍貨輪不實出口報關在公海多次接駁油品賣給北韓，一審依業務登載不實文書罪判陳世憲拘役119日，得易科罰金，緩刑2年，全案二審理中。