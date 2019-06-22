轎車違停被拖吊 女子辱警拳打腳踢處拘役30日

2019-06-22 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



蕭姓女子去年12月1日駕駛轎車到台南市東區一診所就診，黃線違規停車，經交大拖吊小組依法拖吊，蕭女拜託員警不要拖吊，但轎車已上架拖離原來位置，她不滿肉身阻擋拖吊車離去，轄區派出所員警據報到場，蕭女情緒激動訐譙員警，且出手搥打、腳踢員警，台南地院認她犯妨害公務執行罪，處拘役30日，可上訴。

蕭女表示，一時情急及失慮觸法，也當庭向員警致歉，員警也表示願意接受對方的道歉，同意給予蕭女緩刑的機會。院方認為，蕭女經此偵審程序的教訓，已有悔意，當知警惕，信無再犯之虞，且宣告緩刑2年，以啟自新。

判決指出，蕭女去年12月1日下午2時50分，駕駛轎車東區一診所就診，黃線違規停車，下午2時55分，台南市交大第二中隊東仁拖吊小組依法執行拖吊。她經人告知外出查看，拜託員警不要拖吊，員警告知依拖吊作業標準程序規定，違規車轎已上架拖離原來位置，拖吊程序已完成，無法放行，她則站在拖吊車前方阻擋拖吊車離去。

僵持10多分鐘，第一警分局文化派出所兩名員警據報到場處理，將蕭女帶到路邊，她竟情緒激動，以台語「X你娘咧」當場侮辱依法執行職務的員警，同時以腳踢員警的腳及出手搥打員警胸部一下，當場被逮捕送辦，檢方起訴 。