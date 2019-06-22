他與小女友偷歡10次遭判刑 又缺席法治教育…罪加一條

2019-06-22 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市謝姓男子與未成年小女友「小瑜」（化名）偷享魚水之歡10次，小瑜父親盛怒提告，謝男遭依與未成年人性交罪，判應執行有期徒刑1年4月，事後謝男與小瑜家屬達成和解，再審獲宣告緩刑3年，並命他接受法治教育課程3場次。沒想到，謝男僅在去年10月20日出席1場次，之後便無故缺席，橋頭地方法院認定他違反性侵害犯罪防治法，依法判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

判決指出，謝男在2016年3月間認識當時年僅14歲的小瑜，兩人進一步交往發展男女朋友關係，並在交往後不久，與小女友嘗禁果，之後以每個月2至3次頻率交歡，直到小瑜對家人坦承，全案案情才曝光，小瑜父親氣憤報警。

當時橋頭地方法院依與未成年人性交罪共10罪，判處謝男應執行有期徒刑1年4月。謝男不服再上訴，高雄高分院考量他在審理過程中，已賠償被害人30萬元、達成和解，法官宣告他緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並接受法治教育課程3場次，以勵謝男自新、導正法治觀念。

然而，謝男去年10月20日至處遇機構接受輔導教育1次後，就未再依規定繼續接受輔導教育。高雄市政府衛生局曾來函通知，謝男收到信函後也未說明缺席理由。

橋頭地方法院指出，謝男經市府社會局裁罰，並限期接受身心治療輔導教育，仍未依法履行，顯見他未積極配合矯治，藐視公權力及專業輔導，恐形成再犯風險，違反性侵害犯罪防治法相關規定。