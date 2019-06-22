軍公教年改釋憲案 大法官6/24起言詞辯論

2019-06-22 12:54 中央社 台北22日電



由立委提起的軍、公、教年改釋憲案，大法官分別訂於6月24日下午2時、25日上午9時、下午2時，在憲法法庭進行言詞辯論，司法院將直播，今天公布言詞辯論會預定出席人員。

由立法委員提起的軍人、公務員、教師年改釋憲案，大法官會議分別於去年12月、今年5月間舉辦3場說明會。吳志揚、高金素梅等立委與多個民間團體，在5月15日召開記者會，強調進行言詞辯論，才符合正當司法程序。

司法院不久後公布言詞辯論時程，表示大法官分別訂於6月24日（一）下午2時、6月25日（二）上午9時、下午2時，針對軍、公、教年改釋憲案在憲法法庭進行言詞辯論。

司法院今天公布言詞辯論會預定出席人員，24日下午舉行的軍人年改釋憲案，聲請人指定代表立法委員李鴻鈞、呂玉玲、費鴻泰、代理人賴來焜、李漢中、陳淳文；行政院指定代表政務委員林萬億、國防部司長白捷隆、副司長沈世偉、代理人林明昕、孫迺翊、尤伯祥。鑑定人游錦帆（聲請人推薦）及劉靜怡（關係機關推薦）。

25日上午舉行的公務員年改釋憲案，聲請人指定代表立法委員林德福、李鴻鈞、王育敏、代理人李念祖、鄧民治、蔡進良；關係機關部分，行政院指定代表林萬億、考試院指定代表銓敘部長周弘憲、司長陳紹元、代理人林佳和、范文清、洪偉勝。鑑定人為李來希（聲請人推薦）及張桐銳（關係機關推薦）。

25日下午舉行的教師年改案，聲請人指定代表立法委員曾銘宗、高金素梅、林為洲、代理人林石猛、董保城、朱敏賢；關係機關部分，行政院指定代表林萬億、教育部處長李嵩茂、考試院指定代表銓敘部司長陳紹元，代理人陳信安、翁國彥、黃旭田。鑑定人為黃耀輝（聲請人推薦）及柯格鐘（關係機關推薦）。

司法院指出，為了讓無法到庭的民眾及媒體，也能了解法庭進行的情形，司法院將在1樓多媒體簡報室同步傳輸實況影音，並在司法院網站直播。