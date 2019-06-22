檢察官開庭滑手機喝飲料 士林地檢澄清但律師不滿意

2019-06-22 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



刑事辯護律師黃帝穎日前在臉書抨擊士林地檢署一名年輕檢察官，指他在偵查庭中態度輕浮、滑手機、喝飲料，還未準時開庭；士林地檢署昨晚回應，並無此事；但黃帝穎不滿回應，今晨又在臉書發文，要求公布開庭時錄影帶。

黃帝穎日前在臉書抨擊，當天士林地檢署開庭，一位年輕檢察官不給被害人椅子坐、開庭時邊喝飲料，態度輕浮、確認筆錄時直接滑手機，以及未準時開庭，偵訊結束後，被害人還忍不住問自己「檢察官是這樣代表國家的嗎？」

黃帝穎表示，考慮偵結後，公布這位檢察官姓名。許多網友也留言批評司法體系，包括「司法改革一定要訂出來，不適任司法人員的退場機制標準」、「公佈姓名並向檢察長檢舉」、「司改是遙不可及了」、「偵查庭到底該如何避免這種不當偵訊呢？不能只是依靠檢察官素質，要靠制度」等。

對此，士林地檢署調查當天開庭經過，昨晚發布新聞稿回應：

1、檢察官當天原預定準時開庭，但其中一造當事人遲到，而該案又有對質必要，才延遲約15分鐘開庭。

2、本署偵查庭當事人席一律備有座椅，供當事人就座，縱使座椅不足，如當事人或其律師有所請求，檢察官必會適當處理；經查，當天當事人或其代理人，並無就座位問題特別表示意見。

3、檢察官當天因接續開庭數案件，到辦理黃律師所代理的案件時，已連續偵訊多時，基於生理需求，有在開庭時飲用自備茶水，但仍是用懇切的態度訊問當事人，並無黃律師所指「態度輕佻」情事。

4、檢察官在等待列印筆錄時使用手機，是因為當事人爭執事項牽涉某實務見解，有必要當場查詢，確認法條及判決字號，並非基於休閒目的而「開庭滑手機」。

何況，檢察官案件負擔沈重，眾所皆知，偵辦各類專案，常有緊急聯繫的必要。因此，有時在開庭空檔使用手機，是因辦案急迫性，絕無不尊重當事人的意思。

不過，黃帝穎對於回應並不滿意，他今天凌晨又在臉書發文指「看來，偵結後，是要看看開庭錄影光碟了，確認是否如士林地檢署新聞稿澄清的，有在當事人席準備椅子？問案完全出於懇切的態度？錄影畫面公布，就知道誰說謊了！當事人席有沒有椅子，很清楚喔！」