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長榮另闢法律戰場 學者：是逼工會回談判桌的手段

登革熱防疫人人有責 他不服挨罰1500元 聲稱「被陷害」

2019-06-22 09:31聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市政府環保局去年趕在登革熱疫情高峰前，稽查社區家戶防疫情形，發現一處空地上有放置積水水桶，桶內已長青苔，且孳生不少孑孓，恐增加登革熱病媒蚊滋生風險，環保局人員依違反廢棄物清理法，開罰歐姓民眾1500元。詎料，歐姓民眾不服，主張「被陷害」，費時打訴願、行政訴訟卻都被駁回，橋頭地方法院認定，他有義務善儘管理、維護環境責任。

高雄市環保局去年7月27日稽查一處建物時，發現建物旁空地有種植盆栽，且植栽叢中還有個積水水桶。稽查人員定睛一看，赫見該水桶內水位甚高，桶內已經長出青苔，甚至孳生孑孓，若不妥善清除，可能導致病媒蚊滋生。經查，歐姓民眾長期使用該塊空地，有管理、使用權，才致電告知違規情事，並予以裁處1500元罰鍰。

沒想到歐姓民眾不服，提起訴願又被駁回，決定提起行政訴訟。歐姓民眾坦承使用該塊空地，但卻直說沒見過該積水水桶，「一定是不明人士想陷害我」，主張撤銷行政處分。

然而，橋頭地方法院勘驗發現，該可疑水桶積水甚多，還有青苔、孑孓，顯然長期放置該處；至於歐姓民眾長期管領、使用該地，自然有義務維護空地周邊衛生環境，卻未善儘管理責任，明顯有影響環境衛生事實，雖稱被陷害，但也提不出相關證據，裁罰處分無誤。

橋頭地方法院指出，管領權人有責任義務改善所管領的土地建物，避免汙染環境行為，要維護國民健康，駁回歐姓民眾之訴，維持原處分，可上訴。

歐姓民眾去年涉違反廢棄物清理法，未妥善清理積水容器致生孑孓，被高雄市環保局裁罰1...
歐姓民眾去年涉違反廢棄物清理法，未妥善清理積水容器致生孑孓，被高雄市環保局裁罰1500元罰鍰。示意圖／高雄市衛生局提供，非當事照
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疫情登革熱病媒蚊
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