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12萬外幣藏紙箱 七旬婦當回收物撿走處拘役50日

2019-06-22 09:02聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市七旬呂姓婦人今年4月間騎機車，行經北區一公寓大樓前，趁盧姓女子忙於搬家而無人看管之際，直接將她放置門口的棉被、衣物及紙箱等撿走，載往資源回收廠變賣，盧女在紙箱內藏有美金等外幣折合台幣12萬多元等財物，報警及時在回收廠攔截逮人，呂婦否認竊盜，但紙箱被拆封，提款卡及印章不翼而飛，台南地院認她犯竊盜罪，處拘役50日，可上訴。

呂婦承認拿走盧女放在門口的衣物及棉被1袋及紙箱1箱，矢口否認竊盜。她辯稱，她以為那是沒人要的東西，想要撿去做資源回收賣錢，她沒注意看裡面有什麼，也沒去動裡面的東西，她不知道裡面有那麼多貴重的物品。她說，以前也在該處撿過很多次回收，屋主都會直接把要回收的東西放在門口，因為該處鐵門都關起來，所以她才直接將東西拿走，沒另外徵詢屋主的意思。

盧女表示，因為搬家的地點僅相距500公尺左右，沒有很遠，她想說多搬幾箱再一起搬到室內，所以將紙箱藏在比較隱密的地方，放在房子跟機車的中間， 紙箱也用透明膠帶封箱。她發現紙箱失竊，嚇出一身冷汗，馬上報警處理。

因為紙箱內除有化妝品、項鍊5條、戒指1枝、水晶擺飾1個及名牌皮夾，還有日幣、美金、港幣、泰銖、韓幣等外幣，折合台幣約12萬多元，以及提款卡、印章及證件等。警方調閱現場監視器， 並循線在資源回收廠，剛好呂婦正運送紙箱及棉被衣物前往該地變賣。

盧女說，員警陪她一起到附近回收站找，剛好在門口碰到對方載著她的東西，當時封口已經被打開，清點後發現裡面例如塑膠盒、保養器等不能回收的物品已經被丟掉，郵局、銀行提款卡、印章及自然人憑證等也都不見了。她指出，紙箱內東西看起來明顯已經被挑選過了，飾品盒內的飾品被逐一拿出，並集中放在同一個袋子內。所幸外幣倒是找了回來。

呂姓婦人將盧姓女子放置門口的棉被、衣物及紙箱等撿走，載往資源回收廠變賣，經報警逮...
呂姓婦人將盧姓女子放置門口的棉被、衣物及紙箱等撿走，載往資源回收廠變賣，經報警逮人，台南地院認她犯竊盜罪，處拘役50日。圖／本報資料照
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竊盜資源回收
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