男移工對台籍女同事上下其手 強制猥褻判1年6月

2019-06-21 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



越南移工「小強」被控在工廠倉庫內性侵女同事「小美」，一審依強制性交未遂罪將他判刑2年6月，二審認難憑被害人單方指證，就認定涉案，遂以無證據證明犯行，改判「小強」無罪；而「小強」被控在機台室猥褻「小美」，二審依強制猥褻罪將他判刑1年6月。全案可上訴三審。

檢察官查出，越南移工「小強」與台灣女子「小美」同在彰化縣某工廠工作，2016年底，「小強」見公司大部分同事不在工廠內，「小美」尚未下班，請她跟隨他至倉庫幫忙搬貨。 「小強」趁四下無其他人在場時，即將貨物丟在地上後，先將她強推倒在貨物上，進而壓制被害人，強脫她的內、外褲，欲性侵被害人，但她大力不斷掙扎，致其性器僅在她下腹部摩擦，直至射精在地上。

2017年10月12日下午，「小強」見「小美」在工廠轉印機台室內工作完畢，機台室已關燈收工，並無其他人在場，自她背後強抓住她雙手，伸手強摸她胸部等身體部位，以滿足其性慾，適同事「小芬」走到該處時，出聲要找「小強」，「小強」聽聞後始趕緊罷手。

經被害人「小美」報警處理，檢察官依強制性交未遂、強制猥褻等罪將他起訴，一審依強制性交未遂罪將「小強」判刑2年6月、及以強制猥褻罪將他判刑1年6月，他不服上訴二審。 台中高分院審理時，證人「小芬」證稱「我有問小美說這是第一次嗎，小美說不是，說過年前也有一次，然後我就說這一定要告訴老闆，但她沒有告訴我詳細細節，而且後來就交由公司處理。因為這種事對女生也不好，小美大概也這樣覺得，所以就沒有多交談什麼。」