浩鼎內線交易案 張念慈等5人無罪

2019-06-22 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ／台北報導



浩鼎董事長張念慈。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

浩鼎生技公司董事長張念慈等五名高層內線交易案，五人被控在解盲結果公布前，先賣出近千張股票，士林地院昨天宣判，法官以解盲結果與「重大消息」時間點不明確等理由，判五人無罪，可上訴。檢方表示，待收到判決書，再研究是否上訴。

浩鼎案當初起訴貪汙與內線交易兩部分，中研院前院長翁啟惠被起訴涉貪汙部分已獲判無罪確定，他幫女兒賣股被質疑涉內線交易部分，當初檢方未起訴，如今連浩鼎公司內部人員被控內線交易部分，一審也獲判無罪，檢方等於一審全敗。

浩鼎研發乳癌新藥「OBI-822」，在二○一五年八月廿八日專家會議時，得知臨床實驗惡化人數，無法達到原預定的二八九人，解盲條件不足，要向食藥署取得藥證機率極低，同年隔月，張念慈等五人在數月內陸續賣股。

檢方主張，這場專家會議，相當於證券交易法內線交易中的「重大消息」時間點，起訴指張念慈等五人早知新藥無法查驗通過，在重大消息公開前，先賣股避損。包括董事長張念慈、副董事長許友恭、總經理黃秀美、醫學處處長廖宗志及研發長游丞德，五人總計賣出九百七十九點五張股票；二○一六年二月，浩鼎發布解盲消息，股價連四日跌停，張念慈等五人成功避損上千萬。

法院傳台大前校長楊泮池等多位證人都證稱，即使惡化人數未達門檻、檢定力未達預期，該藥藥效也可能良好，浩鼎申請藥證可能成功。合議庭因此認定張念慈等五人賣股原因，並非因臨床實驗人數不足，取得藥證機率低。

至於檢方主張浩鼎在新藥試驗後期，將判讀方式從中心判讀，變更為醫師判讀並放棄單一樞紐實驗，都代表張念慈等人早知新藥通過機率微乎其微，因此提前賣股。對一審判決結果，檢方認為若浩鼎新藥解盲成功，有機會取得藥證，張念慈等人怎麼會賣股？況且五人同時賣股，屬於集體性，每張股票市值十幾萬，用常理推斷，避損行為明確。