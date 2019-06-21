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議員助理費案／檢察官認定貪汙 法官說是偽造文書

2019-06-21 20:56聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣議員凃淑媚、前議員歐楊蓁珠涉嫌利用人頭核銷助理費，檢察官都依貪汙罪起訴；法官都認為實務上，議員雇用的助理超過規定的人數，很多額外支出也無法核銷，檢察官未能舉證議員確實將助理費中飽私囊，所以不構成貪汙，都改依偽造文書罪判刑。

凃淑媚是現任的國民黨籍資深議員，歐楊蓁珠是民進黨籍，去年競選連任失利。彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛說，兩案檢方都會上訴。

兩案都是檢察官高高舉起，法官輕輕放下，但一審判決仍有不同命運。凃淑媚被控從民國95年到106年4月間，先後7次利用人頭，不實核助理費共414萬元，彰化地方法院合議庭依一罪一罰，各判刑6個月，裁定應執行有期徒刑2年，宣告緩刑5年，並應支付200萬元給公庫。

歐楊蓁珠被控議員期間，3次利用人頭不實核銷助理費共92萬元，不同的合議庭法官也改依偽造文書罪一罪一罰，各判4個月，應執行有期徒刑9個月，得易罰金，換算是27萬元。

前年彰化地檢署指揮彰化縣查站，偵辦彰化縣6名曾任、現任的縣議員涉嫌以人頭，不實核銷助理費；彰化縣議會的規定，每名議員可2至4名助理，補助助理費共8萬元。

此案由不同的檢察官偵辦，民進黨籍前議員陳秋蓉、楊福建、洪和炉（現任芳苑鄉長）都辯解顧用的助理人數，超過4名，議會的助理費根本不夠支配，每個月都還要自掏腰包，檢察官採信，都依偽造文書罪作成緩起訴處分，陳秋蓉應支付公庫緩起訴處分金100萬，楊福建、洪和炉各200萬元。

其餘的歐楊蓁珠、凃淑媚和國民黨籍前議員葉麗娟涉嫌不實核銷助理費案，也堅稱為婚喪喜慶跑攤、為民服務工作，要聘用很多助理，向議會核銷的助理費都花在助理身上，也常「倒貼」補助汽油費、吃飯錢和雜費給助理，這都無法報帳。

檢察官不採件3人的說詞，認為有中飽私囊之嫌，被依貪汙罪起訴；目前只剩葉麗娟案，仍在彰化地方法院審理中。

彰化縣議員涉嫌用人頭不實核銷助理費案，彰化地方法院法官的法律見解，與檢察官不同。...
彰化縣議員涉嫌用人頭不實核銷助理費案，彰化地方法院法官的法律見解，與檢察官不同。聯合報系資料照片
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檢察官偽造文書
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