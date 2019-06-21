歷年最大宗 金門查緝走私12噸大陸帶殼牡蠣

2019-06-21 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



經過將近半年偵辦，海巡署偵防分署金門查緝隊今日宣佈破獲一起金廈海域「大陸帶殼牡蠣」走私案，並成功拘提8名涉案人，查緝隊表示，這起案件橫跨兩岸，偵辦相當不易，犯嫌以金門出產名義運送11760公斤大陸帶殼牡蠣到台灣，堪稱是歷年來最大宗，目前正深入追查背後是否還有其他人員涉入。

金門查緝隊組主任蔡永榆表示，去年接獲情資，金門查緝隊自去年12月份起，偵辦金廈海域走私「大陸帶殼牡蠣」情形，為調查幕後跨轄犯罪集團成員與犯罪結構，在金門地檢署主任檢察官吳錦龍指揮下，會同台中查緝隊、嘉義查緝隊、金馬澎分署第九岸巡隊、南部分署第五岸巡隊及金門縣警局金湖分局組成專案小組，針對帶殼牡蠣係海上接駁或自行採集進行刑事調查。

相關人員，歷經過5個多月抽絲剝繭，專案小組先於今年1月16日在高雄港區查扣裝有490袋，每袋重24公斤之大陸走私帶殼牡蠣，共重11760公斤冷凍櫃乙只，之後專案小組人員幾經抽絲剝繭，終於鎖定多位嫌犯，在6月19日同步在金門、台中、嘉義地區，針對犯嫌8人14處所發動搜索、拘提行動，經帶回偵防分署金門查緝隊詢問，並送金門地檢署漏夜偵訊後，8人分別以1至6萬交保候傳。

蔡永榆表示，以現在市價，台灣本土養殖石蚵1斤約80元，但大陸1公斤卻僅要14元，兩岸的帶殼牡蠣，有龐大的價差利益，嫌犯都以到海上蚵田採蚵的名義出海，到金廈海域中間，與陸方賣主交易，並將採購的帶殼石蚵搬上船，立即返回金門水頭碼頭裝櫃並送往台灣，預估一只貨櫃就可獲取上百萬元，堪稱是暴利。