交通部官員喝花酒包庇廠商 認罪獲輕判緩刑5年

2019-06-21 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



公路總局第一區養護工程處工程司林秉祁，因2014年間7度接受廠商招待喝花酒，洩漏工程預算護航廠商得標，驗收時又放水讓業者請款，被控違背職務收賄罪；新北地院審理時，他坦承犯行，並繳回喝花酒的不法利益3萬5千餘元，最後獲法院輕判2年徒刑，緩刑5年，另需支付國庫50萬元和接受法治教育10小時。

判決指出，林秉祁在第一養工處辦理台九線路面改善工程標案時，多次接受廠商招待前往台北市有女陪侍的「星光大道」酒店消費，洩漏工程的施作範圍、工項和數量，讓業者能估算標案底標，進而取得標案，事後又在建材測試未合格前就讓廠商進場施作，對工程期間的檢查表、照片等不符規定缺失也視而不見。

新北法院審理時，痛斥林男不知廉潔自持、各守本份，接受廠商不正利益有損公務員廉潔形象，但審酌他坦承不諱，繳回上酒店的個人消費3萬5千餘元，該工程經檢驗後也無偷工減料，一工處也沒有溢撥經費，因此依法減刑，並宣告緩刑。