親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

罷工衝擊擴大 長榮明取消112航班、29日前不接受新訂位

交通部官員喝花酒包庇廠商 認罪獲輕判緩刑5年

2019-06-21 19:21聯合報 記者陳俊智╱即時報導

公路總局第一區養護工程處工程司林秉祁，因2014年間7度接受廠商招待喝花酒，洩漏工程預算護航廠商得標，驗收時又放水讓業者請款，被控違背職務收賄罪；新北地院審理時，他坦承犯行，並繳回喝花酒的不法利益3萬5千餘元，最後獲法院輕判2年徒刑，緩刑5年，另需支付國庫50萬元和接受法治教育10小時。

判決指出，林秉祁在第一養工處辦理台九線路面改善工程標案時，多次接受廠商招待前往台北市有女陪侍的「星光大道」酒店消費，洩漏工程的施作範圍、工項和數量，讓業者能估算標案底標，進而取得標案，事後又在建材測試未合格前就讓廠商進場施作，對工程期間的檢查表、照片等不符規定缺失也視而不見。

新北法院審理時，痛斥林男不知廉潔自持、各守本份，接受廠商不正利益有損公務員廉潔形象，但審酌他坦承不諱，繳回上酒店的個人消費3萬5千餘元，該工程經檢驗後也無偷工減料，一工處也沒有溢撥經費，因此依法減刑，並宣告緩刑。

另外，招待林秉祁上酒店的業者陳宗欽和賴凌豪，今天也因涉犯交付賄賂罪、交付不當利益罪被分別判處10月和6月徒刑，均褫奪公權1年、緩刑5年。緩刑期間，陳須另支付國庫100萬元，賴也須支付國庫10萬元。

新北地院審理時，林男坦承犯行，並繳回喝花酒的不法利益3萬5千餘元，最後獲法院輕判...
新北地院審理時，林男坦承犯行，並繳回喝花酒的不法利益3萬5千餘元，最後獲法院輕判2年徒刑，緩刑5年，另需支付國庫50萬元和接受法治教育10小時。示意圖／Ingmage
分享

新北收賄公務員
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

被狗咬傷花1409元看病 婦人卻向飼主求償3億天價

2019-06-21 14:12

洩密案712宣判 馬英九：起訴我的人不會得逞

2019-06-21 18:59

洩密案將確定 柯建銘：馬英九不要變成「送中」同路人

2019-06-21 15:06

3隻狗被撲殺引爭議 動保人士怒告雲林防疫所

2019-06-21 17:31

爆韓國瑜有小三挨告 吳子嘉聲請傳喚黃光芹作證

2019-06-21 15:53

電擊扒衣逼穿女僕裝 5惡女遭判刑

2019-06-21 15:45

洩密案開庭 柯建銘呼籲馬英九應認罪

2019-06-21 15:21

宜蘭漁船闖2.6浬禁區下網 海巡署廣播喝止取締

2019-06-21 14:28

爆料韓國瑜有小三 吳子嘉再度出庭應訊

2019-06-21 14:27

浩鼎內線交易案 張念慈等5高層無罪

2019-06-21 14:20

馬英九洩密案高院更一審 今辯結

2019-06-21 14:20

浩鼎案張念慈等人無罪 法院認定「解盲結果難以預測」

2019-06-21 14:09

台南下營香遶境鬥毆 26人分處5千至3千罰鍰

2019-06-21 13:08

「林志玲已嫁，問郭董不娶她？」 SOGO案李恆隆辯無罪

2019-06-21 12:39

又見渣男！ 未成年少年強求女友自拍猥褻照

2019-06-21 12:37

已婚還大膽找小三、小四 無情人夫辯：妻子都默許

2019-06-21 12:27

台語歌手蔡小虎詐欺賣毒挨告？ 直呼「莫名其妙」

2019-06-21 12:26

周杰倫叔叔揮拳打鄰居臉頰 開庭說：沒造成她精神損害

2019-06-21 11:52

向墮胎的她佯稱「妳孩子沒有頭」 她嚇得失身又破財

2019-06-21 11:46

浩鼎內線交易案 法院今判張念慈等5高層無罪

2019-06-21 11:10

被指為綠營顧問 鹽寮反核自救會總幹事告黃士修誹謗

2019-06-21 11:04

開車撞死逆向的回收婦 八旬老翁逃逸要賠85萬元

2019-06-21 10:51

酒駕追撞華航機師害肋骨骨折 他被判賠83萬元

2019-06-21 10:33

請鎖匠開門不成拿鐵鎚破門 老翁進屋竟是為蒐證

2019-06-21 10:31

馬英九洩密案高院更一審 下午辯論終結將定讞

2019-06-21 10:07

惡男設局突襲窒息式性愛 援交女遭殃

2019-06-21 07:59

堅稱救友砍毒販 他被判刑又賠15萬

2019-06-21 00:13

買毒黑吃黑 3男偷拍交易恐嚇

2019-06-21 00:13

涉海科館詐貸 慶富董座被訴續押

2019-06-21 00:13

冤判9年 劉正富再審逆轉無罪

2019-06-21 00:13

托運上千片隱形眼鏡、低周波治療器 全遭扣留罰款

2019-06-20 23:46

女子邀友投資受騙尋短亡 父上網籲勿再有人上當

2019-06-20 23:26

陳慶男無錢再交保 僅求解除禁見「太太想我」

2019-06-20 22:12

以為跟台電特助搭上線 兩女想爽賺10趴結果慘賠百萬

2019-06-20 21:50

他揮刀阻止毒品交易傷到人 無奈判刑又判賠

2019-06-20 18:48

遭控殺母親詐領保險金 王忠義無罪判決今撤銷

2019-06-20 17:47

名棒球教練兒子師生戀分手不成 勒殺女師無期徒刑定讞

2019-06-20 17:14

「節目廣告化」宣傳商品挨罰共220萬元 民視提告敗訴

2019-06-20 16:33

詐貸63億未宣判 陳慶男涉海科館詐3億起訴

2019-06-20 16:28
看更多

熱門文章

「家裡養了隻很凶的大狗」一看阿嬤手中照片竟是台灣黑熊

2019-06-21 10:50

被狗咬傷花1409元看病 婦人卻向飼主求償3億天價

2019-06-21 14:12

未署名善款夜放警車 指名給身故刑警劉三榮家屬

2019-06-21 10:00

爆韓國瑜有小三挨告 吳子嘉聲請傳喚黃光芹作證

2019-06-21 15:53

他多花200萬買邊間 鄰居大媽問「空地不用能給人停？」

2019-06-21 13:14

40年前養過「很凶的大狗」 黑熊阿嬤還原經過這麼說

2019-06-21 15:05

扯！到美髮店洗頭又不想花錢 男子竟帶洗髮精自己洗

2019-06-21 10:39

美麗華驚傳墜樓 女子5樓跳下不斷吐血急救中

2019-06-21 12:36

萬巒9旬夫妻失聯5日 結果人在高雄…

2019-06-21 14:11

惡男設局突襲窒息式性愛 援交女遭殃

2019-06-21 07:59

貴婦在好市多直接拿走展示娃娃 只因為「兒子想要」

2019-06-21 15:54

女子邀友投資受騙尋短亡 父上網籲勿再有人上當

2019-06-20 23:26

影／九份夜不寧靜 大火燒死獨居男子

2019-06-21 08:00

屏東一對高齡爺爺奶奶失聯5天 孫女急po文協尋

2019-06-21 09:05

少男蹂躪妹202次 甫滿18歲說「這是最後一次」再判刑

2019-06-20 20:59

遭陌生男尾隨還語言性騷擾 女子PO網呼籲民眾小心

2019-06-20 20:04

浩鼎內線交易案 法院今判張念慈等5高層無罪

2019-06-21 11:10

影／台中大樓火警 窗戶竄出火舌引路人圍觀

2019-06-20 21:49

獨／手機伸向裙底 姊妹花拆穿 「攝狼」

2019-06-20 20:31

美麗華女子墜樓摔中庭 失去呼吸心跳送醫急救

2019-06-21 12:15

離婚後婚紗照該怎麼處置？ 網友意見一個比一個狠

2019-06-21 15:55

小學生作文創意無極限！媽媽一看：是讀書讀到腸躁症了嗎...

2019-06-21 15:14

獨／毒蟲藏毒住院 竟直接坐在床上吸毒

2019-06-21 10:09

以為跟台電特助搭上線 兩女想爽賺10趴結果慘賠百萬

2019-06-20 21:50

影╱中市進化北路大樓火警 火舌竄出大樓外

2019-06-20 21:28

洩密案將確定 柯建銘：馬英九不要變成「送中」同路人

2019-06-21 15:06

女嬰遭家暴父藏匿 林智堅與市警局跨四縣市即刻救援

2019-06-21 12:31

男子忍痛載妻接兒子 派出所前痛暈所長急召救護車救命

2019-06-20 21:32

北港賣場惡火 1支手機救6命

2019-06-20 23:38

陳慶男無錢再交保 僅求解除禁見「太太想我」

2019-06-20 22:12

馬英九洩密案高院更一審 下午辯論終結將定讞

2019-06-21 10:07

已婚還大膽找小三、小四 無情人夫辯：妻子都默許

2019-06-21 12:27

向墮胎的她佯稱「妳孩子沒有頭」 她嚇得失身又破財

2019-06-21 11:46

北市中山警臨檢酒店 重申掃蕩黑幫決心

2019-06-21 01:52

台南下營香遶境鬥毆 26人分處5千至3千罰鍰

2019-06-21 13:08

「林志玲已嫁，問郭董不娶她？」 SOGO案李恆隆辯無罪

2019-06-21 12:39

毛小孩小黑卡欄杆慘死 動保人員：飼主軍人有過失

2019-06-21 11:26

爆料韓國瑜有小三 吳子嘉再度出庭應訊

2019-06-21 14:27

海巡南沙兵休假頭破血流 原來醉酒跌倒受傷

2019-06-21 11:48

盜墓？ 男倒栽陳屍墓坑 警追查身分

2019-06-21 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top