洩密案712宣判 馬英九：起訴我的人不會得逞

前總統馬英九（中）遭控教唆洩密案，高等法院更審下午進行首度的審理庭。記者林俊良／攝影 分享 facebook

台灣高等法院更一審今審理前總統馬英九涉嫌洩密案，庭訊約4小時結束，並定7月12日宣判；這一審也將是本案的終局判決。馬英九在步出法庭後表示，企圖以告他、起訴他來打擊他的人，不會得逞，他對關說司法的人沒有妥協的空間。

馬英九聲明如下：

儘管如此，兩年多來，藉由本案的審理，也不斷的在提醒國人，曾經發生過這樣不公、不義的司法關說醜聞，然而，三年多來我們的政府卻什麼也沒做，繼續延宕「妨害司法公正罪」的制定，致使司法關說的事情還在繼續發生，例如日前桃園地檢署涉嫌關說案，嚴重破壞了司法公正及公信力，嚴重破壞了國人對司法的信賴，這才是令我們痛心及擔憂地方。

因此，就像我對本案司法關說醜聞的處理一樣，我會繼續為杜絕司法關說奮戰，那些企圖以告我、起訴我來打擊我的人，不會得逞，我對關說司法的人，沒有妥協的空間，絕不妥協。我對自己的清白有信心，我對法院的公正有期待。