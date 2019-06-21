飆玩虛擬手遊太入戲？ 他狂罵玩家「媽寶」判無罪

2019-06-21 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



手遊「創世破曉」正夯，高雄市鄭姓玩家以暱稱「激靈劍神」開打，對戰情緒激動之下，竟在遊戲對話視窗中．辱罵暱稱「虎弟」的玩家「媽寶」，接連狂罵「媽寶沒工作」，還暗酸「多跟媽媽要些零用錢」，虎弟怒告公然侮辱，檢方依法起訴。然而，高雄地方法院卻指出，玩家在虛擬遊戲中對話，其暱稱難連結玩家真實身分，也難認定侵害真實世界名譽，鄭姓玩家被判無罪。

鄭姓玩家去年底在遊戲對戰中，與暱稱「虎弟」的玩家起衝突，在玩家都能看到的群組對話框中，飆罵「不會打字？沒讀書？聽說你沒工作看媽媽養」，接連指罵虎弟是「媽寶」，還對虎弟嗆聲「打輸回去哭著喊媽媽」、「多跟媽媽要些零用錢」，虎弟心生不悅提告。

然而，鄭姓玩家卻辯駁，他有在對話中打上「？」符號，堅決否認辱罵虎弟。但檢方認為，所謂媽寶，暗指的是「無業、靠長輩扶養」，具有貶低他人意味，不採信鄭姓玩家辯稱，依法起訴、聲請簡易判決處刑。

案經高雄地方法院審理，法官指出，上述舉證只能證明鄭姓玩家侵害「虎弟」遊戲角色虛擬人格名譽，即便不特定玩家均能透過遊戲對話視窗目睹虎弟被辱罵，但無從根據「虎弟」暱稱，得知其真實世界身分，難認定侵害虎弟現實生活中的名譽。