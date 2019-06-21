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爆韓國瑜有小三挨告 吳子嘉聲請傳喚黃光芹作證

2019-06-21 15:53聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉連日爆料高雄市長韓國瑜有「小三」成為政壇話題，事後遭韓提告妨害名譽。繼本月4日歷經近5小時偵訊後，台北地檢署今下午再度傳喚吳子嘉出庭，庭訊1個小時後結束，訊後請回。據悉，吳上次當庭聲請傳喚資深媒體人黃光芹等4人作證，今又提供其他人選，檢方尚在評估必要。

吳子嘉在政論節目上爆料韓國瑜在台北農產運銷公司總經理期間，到新莊王小姐住處「過夜」，檢調偵辦菜蟲案時，掌握過夜畫面，不過遭北檢及調查局澄清。吳繼續爆料韓與王女涉婚外情，產下一女，還由現任高雄輪船公司董事長黃文財負責送千萬生活費。

韓國瑜不滿遭抹黑，忍無可忍於上月31日親赴北檢控告吳涉嫌妨害名譽。北檢6月4日下午2時30分首度傳喚吳子嘉到庭，偵訊近5小時。吳子嘉離開北檢時預告，「王小姐應該是個一定要被傳喚的對象，因為她本身是當事人之一。」律師則說，必要時會向檢察官說出消息來源。

據了解，吳子嘉為證明自己確實有消息來源，除當庭提供相關LINE對話紀錄，還直指黃光芹與高雄縣前縣長楊秋興知情，向檢方聲請傳喚黃光芹、楊秋興、高雄市輪船公司董座黃文財、新莊王小姐等4人作證。

由於還有案情須釐清，檢方今下午再度以被告身分傳喚吳到庭，他另提供其他證人人選供檢察官參考，力求證明自己確實經合理查證，而檢方尚在評估是否有傳喚必要。

庭訊後，吳子嘉僅簡短表示，這次開庭是為補強上次整個說法，目前看起來偵查還在繼續進行中，目前不公開，我無法多做說明，今天建議檢方多傳喚幾位證人，有助於案情釐清。

美麗島電子報董事長吳子嘉因爆料高雄市長韓國瑜有小三挨告，今下午赴台北地檢署出庭。...
美麗島電子報董事長吳子嘉因爆料高雄市長韓國瑜有小三挨告，今下午赴台北地檢署出庭。記者賴佩璇／攝影。
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吳子嘉韓國瑜黃光芹
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