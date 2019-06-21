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電擊扒衣逼穿女僕裝 5惡女遭判刑

2019-06-21 15:45聯合報 記者王駿杰╱即時報導

新竹縣楊姓等5名女子與官姓女子有過節，竟糾眾將官女誘至山區輪番「公審」動私刑，不但對她拳打腳踢，還拿電擊棒電擊、利刃剪髮，甚至強脫衣物，逼換女僕裝供眾人拍照作樂，時間長達半個多小時，直到警方趕到官女才獲救，案經檢方起訴；新竹地院審理終結，依共同犯傷害罪、妨害自由罪判5女分別4至5個月徒刑，均可易科罰金。

經查，楊、陳、盧、游、余姓5女與官女有過節，眾人推派楊在去年6月8日晚上7點半以逛夜市、看夜景為由將官女誘出，9點半開車將官女載往新竹縣湖口鄉羊喜窩路段The One南園人文休閒客棧門口前，其餘4女則集結眾人到場助勢，先搶走官女手機，就開始對她進行輪番盤問。

官女指控，陳女質問有沒有說她在外面做S（性交易）？她一否認就遭甩耳光。盧女又質問為什麼在外面說她是米蟲、不工作，只用男友的錢？她也否認，立刻遭來一陣拳打腳踢。

另名游女則持電擊棒電擊，余女用剪刀剪斷官女頭髮，最後官女被強逼褪去衣物，換上女僕裝供眾人拍照作樂。直到民眾報警才獲救，官女的頭皮、背部、小腿都有擦挫傷。

應訊時，除了楊女，其餘4女都坦承不諱，楊女辯稱只是想幫大家談和，才會開車載著官女到現場，沒想到會發生這樣的事。

法官認，楊女與其他4女都已經成年，僅因細故過節就不思理性處理，任意糾眾剝奪官女行動自由，且毫不尊重官女的身體，法治觀念薄弱，考量5女都沒有前科，雖有意願和解，不過未獲得官女原諒，審酌個別依共同犯傷害罪、剝奪他人行動自由罪分別判陳女、盧女、余女、游女3個月，應執行5個月，易科罰金15萬元；楊女則依共同犯傷害罪、剝奪他人行動自由罪各判2、3個月，應執行4個月，易科罰金12萬元。

5惡女對仇家電擊扒衣逼穿女僕裝，遭判刑。圖／報系資料照片
5惡女對仇家電擊扒衣逼穿女僕裝，遭判刑。圖／報系資料照片
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新竹傷害罪
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