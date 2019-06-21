洩密案將定讞 柯建銘：馬英九不要變成「送中」同路人

2019-06-21 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



前總統馬英九被控洩密罪，違反通訊保障及監察法和個人資料保護法，一審判無罪，二審改判4月徒刑，但最高法院1月撤銷發回更審，而依刑事訴訟法規定，本件更一審將為定讞審，不得再上訴三審。高院更一審今天開庭，預計將辯論終結，馬英九面帶微笑步入法院，面對記者詢問，僅簡單點頭回應「謝謝鼓勵」；民進黨立法院黨團總召柯建銘隨後走進法院，呼籲馬英九認罪道歉，更引近期香港「反送中」運動，要馬英九不要成為送中的同路人。

柯建銘今天表示，本案官司歷經將近6年，終於等到這個時刻，尤其此次是憲政史上的首例，也就是為了憲政秩序的問題、憲法法制問題的審理庭，而且今天庭期就是結辯，他相信這是空前也是絕後。

他說，此案官司拖延最久，影響台灣政治最深遠，最主要是要維護憲政體制，尤其不能容忍一個總統操縱司法介入個案，違法亂紀。最近看到香港反送中運動，他希望馬英九要向憲法低頭，不要干涉司法，不要變成「送中的同路人」，他最後呼籲馬英九應該認罪道歉，尤其要向國民黨贖罪、要向憲法贖罪、要向歷史贖罪，馬英九應該要認錯道歉，不應該再介入司法，「馬英九應該閉門思過，好好去準備他的三中案」。

二審判決認為，馬英九2013年8月31日晚間10時許，假借總統職務上的權力，在寓所將「陳榮和財產來源不明案」、「柯建銘全民電通更一審無罪判決收判行程表」、「北院102聲監續字第568號譯文」、柯建銘個人資料和時任檢察總長黃世銘口頭報告的內容，口頭轉述給時任行政院長江宜樺與總統府副秘書長羅智強，依通保法判刑4月，得易科罰金。

案件上訴，最高法院以四大理由撤銷原判決，發回高院更審。最高法院認為，原判決僅籠統記載馬英九洩漏的資料類別，並未將具體內容詳加調查，也未說明江宜樺無權知悉馬英九談話內容的理由，且羅智強、江宜樺兩人證述矛盾不一，但原判決未說明取捨理由。