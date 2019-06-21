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浩鼎案張念慈等人無罪 法院認定「解盲結果難以預測」

2019-06-21 14:09聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

浩鼎生技公司內線交易案，董事長張念慈等5名高層，遭控因乳癌新藥臨床實驗人數未達門檻，可能無法順利申請藥證，5人便趁外界看好該藥前景、公司股價飆高時，將手中持股賣出；隔年發布解盲後，公司股價確實降低，5人賣股行為，涉嫌避損。

士林地院經2年多審理，傳喚多名醫學專家，認為解盲結果難以預期，張念慈等人並無法事先預知新藥不過，不足證明有避損目的，判決5人無罪。全案可上訴。

檢方起訴主張，浩鼎生技公司研發乳癌新藥「OBI-822」，進而向食藥署申請藥證，但卻因臨床實驗人數未達門檻，無法滿足解盲條件，導致通過新藥查驗機率極低，便於2015年8月召開專家會議，決議修改計畫，提前於隔年2月21日解盲，故意讓外界看好。

當時股價從240元飆漲到755元，董事長張念慈、副董事長許友恭、總經理黃秀美、游丞德及前醫學處長廖宗志等浩鼎高層，竟在會議召開後到解盲前的數月期間，連日以不超過10張的數量，賣出手上持有股票，欲避損百萬元至千萬元不等；檢方認為已違反證券交易法。

士林地院判決無罪理由，在於傳喚財團法人醫藥品查驗中心新藥科技組長詹明曉、財團法人醫藥品查驗中心新藥科技小組長賴怡君、中研院基因體中心副主任陳鈴津、台大醫院副院長鄭安理、前台灣大學校長楊泮池等人後，都證稱試驗惡化人數未達門檻、檢定力未達預期，與藥證申請是否會通過並無關聯，結果也有可能是藥品具良好藥效，申請藥證成功。

再者，檢方認為新藥試驗後期，浩鼎將判讀方式從CR變更為LR，已影響試驗數據可信度、資料品質；對此，院方認定，浩鼎試驗後期條件的變更，均有財團法人醫藥品查驗中心、衛福部食藥署同意在案，同意變更理由在於，根據世界趨勢，不論何種判讀方式，獲得療效均是一致。

院方認為，其無法直接導向檢方主張「更改判讀方式，將導致數據判讀偏差、影響試驗數據可信度、影響試驗資料品質，造成浩鼎無法申請藥證」推論。

另外，檢方主張一般申請藥證，均須進行藥品第2期、第3期試驗，而浩鼎後期卻將計畫，更改為2、3期共同試驗的單一樞紐試驗；對此，院方認為，當時浩鼎於試驗設計時，就符合單一樞紐試驗設計原則。

張念慈、許友恭、黃秀美、游丞德及廖宗志在開庭中堅稱，賣股是因浩鼎上櫃不到半年，解盲前後不得賣股，隔年5月卻要繳稅，才在專家會議後的數月間，賣股籌錢。

浩鼎生技公司內線交易案，董事長張念慈等5名高層，今天獲判無罪。圖／報系資料照
浩鼎生技公司內線交易案，董事長張念慈等5名高層，今天獲判無罪。圖／報系資料照
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解盲張念慈浩鼎案
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