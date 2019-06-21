「林志玲已嫁，問郭董不娶她？」 SOGO案李恆隆辯無罪

2019-06-21 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



2005年爆發的SOGO百貨經營權之爭，台北地檢署今年將關係人太流公司董事長李恆隆、前太百公司董事長賴永吉依背信等罪起訴。台北地院今天開庭，李、賴2人都否認犯罪，李恆隆說，檢察官指控他違法的犯罪事實太八卦，就像「林志玲已經嫁人了，還要問為何言承旭、郭台銘不娶她？」

SOGO案為陳年舊案，所衍生的民、刑事訴訟無數，前經營團隊太平洋建設章家坐失經營權，由遠東集團徐旭東入主，當年前第一夫人吳淑珍在營權轉移過程中，有角色扮演。

李恆隆今天出庭說，「這是一個令人啼笑皆非的起訴」，SOGO案經過多審級、20多名法官審理均一致認定他與太設章家沒有委託關係，所以沒有背信罪的問題；李說，金融商業行為包括資產轉移等，是有專業程序的，重點是賣不賣得出去？花落誰家？

李恆隆說，檢察官在起訴書中，先寫了一段八卦指「太流公司是章家委給李恆隆的」，但是，這完全不是事實，「好像林志玲已經嫁人了，卻有一段八卦說為何言承旭、郭台銘不娶她？」。

李恆隆還說，「林志玲已經嫁給日本人是事實，大家都知道啊！ 」，任何商業行為都講究結果論，太流公司並沒有實際增資，實情是遠東集團的人拿了一份偽造的資料去登記公司增資，後來取得SOGO百貨的經營權。

賴永吉否認犯罪，認為2002年起迄今已經17、18年，該調查的都已調查過了；賴的律師團說，SOGO案歷審共有一千多個證據，可引為本案證據，將不會聲請傳喚證人。

法官今天召開準備程序庭，要求李恆隆、賴永吉的律師以表格整理爭點，以利訴訟經濟，另就背信案是否逾追訴權時效請檢、辯表示意見，訂擇日再開庭審理。

前國票金董事長林華德控阻撓SOGO股權買賣，依背信罪判刑2年確定，服刑完畢，林華德案審理時，檢方聲請李恆隆、賴永吉併案審理，不過，法官認為，李、賴2人涉案與林華德被控部分無關，非裁判上一罪關係，退回偵處，檢方今年3月起訴李恆隆、賴永吉。