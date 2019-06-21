已婚還大膽找小三、小四 無情人夫辯：妻子都默許

2019-06-21 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市已婚人夫「大雄」（化名）背叛結縭10餘年的妻子「佩芬」（化名），先後與「小花」、「小玉」發展婚外情，2女各懷胎產下1子，不倫四角關係害佩芬精神蒙受痛苦，心死求償，高雄地方法院判人夫、小三、小四應分別連帶賠償60萬元、40萬元，卻惹來人夫不服上訴，主張佩芬都知情、也默許，損害賠償請求權已逾2年時效，上訴被高雄高分院駁回，維持原審判決。

佩芬當時泣訴，丈夫不顧已婚身分，3年前與小花相好、產下私生子，時隔3個月，又與小玉產下另1私生子，且丈夫大方認領2私生子，更直接在臉書上公開外遇戀情，明顯對婚姻不忠，嚴重破壞夫妻婚姻信任關係，又不履行夫妻同居義務，害原本美滿的家庭生活瞬間破滅，精神飽受打擊，最終離婚收場，決心請求損害賠償。

外遇對象之一小玉辯稱，在2003年認識大雄，2年後兩人開始交往，當時大雄就告知佩芬這段交往情，佩芬也都默許同意，自己也就稱佩芬一聲「大姐」，並幫忙照顧大雄、佩芬的2名子女，多年來奉獻不在話下。小玉自認佩芬同意該段關係，自己並未破壞佩芬、大雄婚姻感情。

佩芬反駁，自己一直以為小玉是丈夫的「乾妹」，即使曾表示希望女方照顧大雄，但並不代表同意兩人發展不倫關係。

另一外遇對象小花更在打官司後，與大雄篡改臉書圖文，將原本僅有提及經營洗車廠、銷售車用品、與妻子出遊等文字改掉，在有佩芬、小花、小玉的照片圖說寫下「大老婆」、「老婆」等字眼，意圖混淆法官視聽。

高雄地方法院判大雄應與小花連帶賠償60萬元，再與小玉連帶賠償40萬元。沒想到，大雄不服判決，上訴主張，自己自始至終都公開與小花、小玉的交往關係，佩芬也都縱容，既然同意這些關係，且長期和睦相處，自然沒有配偶權受侵害、精神蒙受痛苦等情事。

大雄、小玉認為，佩芬理應在4年前看到小玉挺孕肚就知道兩人發生性行為，卻直到前年才提起訴訟，檢察官都處分不起訴，主張賠償請求權已經超過時效。然而，合議庭指出，檢察官不起訴處分無法拘束民事訴訟效力，況且，大雄、小玉等人也無法提出實證證明佩芬早在4年前就知道上述不倫關係。