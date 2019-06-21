周杰倫叔叔揮拳打鄰居臉頰 開庭說：沒造成她精神損害

2019-06-21 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



藝人周杰倫親叔叔周耀義去年不滿許姓女鄰居亂按電梯，一時氣憤動手打許女耳光，導致許女左臉頰、上唇挫傷，他被依傷害罪判4月徒刑，得易科罰金12萬元定讞；民事部分，許女向他求償16萬元精神慰撫金，台北地方法院今天開庭，周表示自從案發後他再也沒有見過許女，「當然沒有造成她的精神損失」；法官庭末諭知7月19日宣判。

周耀義曾為討管理費被控毆打陳姓女住戶，罵陳女是「狗」；他在案件審理期間，又與同樓層的許女發生衝突，他2018年7月13日晚間近8時不滿許女亂按電梯，先在樓梯口用身體擋著許女的去路，不讓許女離開，並動手揮拳毆打許女的臉頰，導致許女受傷。

周耀義坦承犯行，去年10月被檢察官起訴，並聲請簡易判決，法官審理認定周涉案事證明確，依傷害罪判處他4月，得易科罰金12萬元，周耀義認為判刑過重，提起上訴，台北地院二審審理認為，前審認事用法及量刑均無不當，駁回上訴。

民事部分，許女向周耀義求償16萬元精神慰撫金，台北地方法院今天開庭，周親自出庭，而許女則未出庭，委由沈姓房東代表出庭。周耀義表示，沈並非律師，卻經常製造事端、興訟獲取司法利益；他也說，願意賠償許女1萬元換取和解，且他自從案發後再也沒見過許女，「當然未造成許女的精神損失」。

沈則說，周耀義胡亂指摘已造成他的名譽受損，要求周當庭道歉，否則要追究責任；另他替陳女提的訴訟，陳女也是他的房客，更是周耀義打的另名被害人，可見周就是素行不良，總是在打人犯罪，未料周竟不認錯賠償，毫無悔意。