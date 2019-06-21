豐年社涉就業歧視遭開罰30萬 農委會：尊重北市府權責

2019-06-21 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



過去大多都是勞工被就業歧視案件成立，鮮少有專業經理人也遭受就業歧視且成立的案例。農委會表示，會尊重台北市政府的權責執掌，也會維護雙方法律權益，後續如何處理，豐年社正在研處，並徵詢法律意見。

農委會發言人、主秘張致盛表示，有關台北市政府就汪文豪先生與豐年社間勞資糾紛所做行政處分，農委會尊重北市府權責執掌專業與雙方法律權益維護需求，將秉主管權責督促豐年社妥適處理；至於後續是否提出訴願或繳納罰金，他說，豐年社正在研處，並徴詢法律意見。

斗南鎮農會前總幹事、現任雲林物流公司總經理張有擇表示，對於汪文豪前社長與豐年社部分，法律已有定論，他不表示個人意見，但肯定汪前社長一直支持農業政策推動與協助農民，努力正面報導，他說，台灣農業需要多一點願意陪伴農民共同成長的優質媒體人。

台北市前法規會主委、律師葉慶元表示，他印象中，鮮少有專業經理人也遭受就業歧視且立的案例，過去大多都是勞工成立就業歧視案件，豐年社案可能是第一個案子。行政機關應該要行政中立，應該是中立的宣傳、為農民服務，不論是宣傳政府的政策也好，或者對農民有利益的事情，不是用國家的錢，去做政黨宣傳，這與執政黨長期詬病的國庫通黨庫有何不同？顯然，去年農委會辭去當時的豐年社社長汪文豪，這事是有政黨色彩與動機，也也該要有人承擔政治責任。