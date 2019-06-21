向墮胎的她佯稱「妳孩子沒有頭」 她嚇得失身又破財

2019-06-21 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



劉男自稱有神明附身、有神力，可以為女子處理嬰靈、消災解厄、改善感情問題及治療婦科疾病，甚至還向被害女佯稱「妳的小孩沒有頭」，曾墮過胎的女子，被嚇得失身又破財，經兩名被害人提告，台中高分院依強制性交等罪將他判刑9年。得上訴三審。 合議庭審酌，劉男貪圖私利，以佯稱作法事改善感情關係、改善健康、消業解厄為由，作為斂財之工具，利用被害人迷信宗教之機會，以怪力亂神之說對兩名女子施加心理壓力，而為強制性交與強制猥褻犯 行得逞，且犯後未與被害人和解，予以判刑。

判決書指出，2015年10月間，劉男認識在飲料店上班的女子「小芬」，誆稱他有神明附身，可以為她算命、消災解厄、改善感情問題及治療、婦科疾病，其做法事神明附身時，會摔壞手機，損失應由她負擔。

「小芬」因有婦科疾病，近期亦曾發生車禍事故，而信以為真，交付法事費用1萬元、G-shock廠牌手錶、手機及平板電腦給劉男，以求她與男友之感情順遂及化解日後劫難。

被害人「小芬」因認她與男友感情關係確有改善，而對劉男益加信任。劉又佯稱唯有與他發生性行為或親密接觸，達成陰陽調和，她的感情問題及婦科疾病始會好轉，使她心生畏懼而屈從，與他發生性關係。

「小芬」因對於劉男有神明附身等能力深信不疑，乃於2015年底，介紹正遭遇感情問題的「小芳」與劉男認識，劉對「小芳」詐稱「妳的小孩沒有頭」，要趕快處理，不要讓他在外面流浪很可憐，且應進行斬桃花法事，「小芳」需交付前夫時期之首飾予以過火作法，「小芳」與交往對象之感情才會順利。

被害人「小芳」因認她與劉男先前互不相識，但劉卻知悉她曾墮胎之事，而信以為真，陸續交付劉男法事費用共計6萬9600元、黃金項鍊1條、鑽戒1個，以求與男友之感情順遂、治療婦科疾病及化解日後劫難。