豐年社案判涉就業歧視 前社長汪文豪：沉冤得雪

2019-06-21 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



財團法人豐年社前社長汪文豪「被請辭」後不服，向台北市勞動局申請就業歧視申訴評議結果認定，豐年社案違反就業服務法中的「政黨歧視」，豐年社遭開罰30萬元。汪文豪接受本刊專訪時表示，這是遲來的正義，他覺得激動且遺憾，被扣「行政不中立」的帽子，北市勞動局的評議結果，終於讓他沉冤得雪。

汪文豪說，過去擔任豐年社社長期間 ，正常行使豐年社社長各項職務，也本著農業與媒體專業，進行新聞報導與出版品，一心為農業報導發聲，最後卻落得需要自請辭職的下場，還要被扣上政治行政不中立、為特定黨派助選的帽子，因此被請辭，他心裡難過也無奈。

他說，當初進入豐年社做農傳媒，訂出的宗旨就是「與農共生、與食俱進、與環境共享」，認為農傳媒應該為農民發聲，呈現農業現場的各種聲音，也協助我國農業政策如何能「說得清楚」讓大家了解，協助政策推廣，民主時代，做一個良性互動的溝通平台，不僅只是外界所說，只當官方的傳聲筒。

汪文豪說，有仔細看過斗南農會這本書的內容的人，就會知道斗南農會的經營模式，過去長期配合農委會的各項推廣政策，農委會也多所稱讚；且這本書是斗南農會出錢，請豐年社代為編輯出版，並不是豐年社用自己的預算，替斗南農會出書，更沒有所謂涉入政治或影響選情，也沒這個能耐，農委會扣他行政不中立的說法，在北市勞動局就業歧視審議調查結果已說明，這純屬無稽。

汪文豪說，他在去年11月16日被請辭後，時任豐年社的記者們、業務、行政人員，也因為各種原因，在短期間被資遣、合意離職或開除，後續衍伸多件勞資爭議和訴訟正在進行中；他「被請辭」時，說好的兩個月薪資、依照規定應領的年終獎金，與未休假時數折算薪資也並沒領到；農委會當時也對外宣稱，會針對此案進行內部調查，只是後來「不知調查結果如何了？」