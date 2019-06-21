浩鼎內線交易案 法院今判張念慈等5高層無罪

2019-06-21 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



浩鼎董事長張念慈。 本報系資料照 分享 facebook 浩鼎生技公司研發乳癌新藥，董事長張念慈等5浩鼎高層被控，其早知解盲可能失敗，在2016年發布解盲消息前，提前將手上676張股票賣出避險，涉及內線交易，被依違反證券交易法起訴。士林地方法院審理2年多，今天早上宣判5人無罪。

檢方起訴指出，浩鼎研發的乳癌新藥「OBI-822」於2015年的雙盲臨床測試中，因臨床實驗人數未達門檻，惡化人數未達預期，無法滿足解盲條件，通過新藥查驗機率極低，浩鼎便在當年8月28日召開專家會議，決議修改計畫，提前於隔年2月21日解盲。

但提前解盲，是浩鼎故意讓外界看好，股價遂從240元飆漲到755元，而董事長張念慈、副董事長許友恭、總經理黃秀美、游丞德及前醫學處長廖宗志等浩鼎高層，竟在解盲前，連日以不超過10張的數量，賣出手上持有股票，涉嫌避損百萬元至千萬元不等。

法官曾傳喚台灣大學前校長楊泮池、台大醫院副院長鄭安理出庭作證，2人皆證稱「解盲前都有變數，無法預期結果」；開庭期間，張念慈等5人也堅稱，當時是因浩鼎上櫃不到半年，解盲前後不得賣股，隔年5月卻要繳稅，才在專家會議後的數月間，賣股籌錢。

另外，張念慈因乳癌新藥上市同時，也被控行賄前中央研究院院長翁啟惠，2人被依貪污罪起訴。但士林地方法院一審宣判張、翁無罪，檢方則以不要浪費司法資源為由，決定不上訴，2人無罪確定。