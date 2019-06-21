被指為綠營顧問 鹽寮反核自救會總幹事告黃士修誹謗

2019-06-21 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



核能流言終結者創辦人黃士修所提「重啟核四」公投案主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」經中選會認定合於規定。鹽寮反核自救會總幹事楊木火不滿理由書不實撰寫他為「民進黨顧問」，且藉由公開理由書損害名譽，委任本全律師事務所詹順貴律師今赴台北地方法院自訴黃涉誹謗。

楊木火說，理由書第四大點第三段，竟直指「儀控設備的零件備品問題，則是經濟部以政治考量，竟採用民進黨顧問楊木火散布多年的謠言。」但攸關已建建停停長達20年核四安全的儀控設備與零件備品問題，豈容輕忽？

楊指出，黃士修不敢針對提問就事論事回應，就放出煙霧彈說他是「民進黨顧問」，以此轉移焦點。以黃神通廣大，當然知道他不是民進黨顧問，但竟然將這種不實的誤導放進理由書中，「大概是認為謊言說一千次就變真理。」

楊說，自己長期關切追蹤，無非為確保北台灣免於核災恐懼，但黃信口誣指他散布多年謠言，卻未具體指出他究竟散布哪些不實謠言？證據何在？