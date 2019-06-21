開車撞死逆向的回收婦 八旬老翁逃逸要賠85萬元

2019-06-21 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



八旬林姓老翁去年開車撞死推回收車的李姓老婦，他短暫下車查看後，隨即開車逃逸。刑事部分，他被判刑1年2月徒刑定讞；民事部分，家屬求償645萬餘元，台北地方法院判林翁應賠償85萬餘元，可上訴。

判決指出，林翁去年2月14日晚間開車行經台北市民族東路，未料和推載滿資源回收紙箱手推車的李婦碰撞，李婦倒地不起，身上多處外傷、顱骨骨折、顱內出血等，他下車查看後發現李婦傷重倒地，隨即駕車離開。

李婦的子女提告主張，事故發生剛好是除夕前一晚，原本應該是全家歡樂團聚，未料卻適逢喪母之痛，且從此每年除夕都要悲傷的祭拜母親，造成他們不可彌補的缺憾。另外，林翁直到高院二審時才道歉，明顯是減輕刑責的舉動，實際上毫無悔意，要求林翁給付喪葬費、精神慰撫金，共685萬餘元。

林翁則表示，他現今是低收入戶，無法負擔李婦子女的高額賠償金，請求法官駁回訴訟。法官認為，經過車禍鑑定結果，認定李婦推手推車未靠路邊行走，且逆向走在第二車道，為肇事主因，林翁未注意車前狀況為肇事次因，因此認為李婦應負65%過失責任，林翁應負35%。