酒駕追撞華航機師害肋骨骨折 他被判賠83萬元

2019-06-21 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



陳姓男子去年酒駕開車上路，行經信義快速道路象山隧道出口時，不勝酒力追撞前方的大型重機，導致擔任中華航空助理總機師的張姓男子肋骨多處骨折、擦挫傷。陳被判刑3月定讞，民事部分，台北地方法院判陳應賠償張83萬餘元，可上訴。

張提告主張，陳去年3月24日晚間在台北市信義區某餐廳喝啤酒，隔天上午開車到桃園市中壢區上班，途中經過信義快速道路象山隧道時，因不勝酒力撞擊前方他騎乘的大型重機，導致他人車倒地，左側肋骨多處骨折、手肘和小腿擦挫傷。

張向法院指出，他車禍之前擔任華航助理總機師，職位僅次於總機師，且他平時經常健身運動，維持身體肌肉量和心肺能力，以維護飛航安全，但被陳酒駕撞傷後，有2個月無法執勤，一個月損失34萬餘元的薪資，也沒辦法從事劇烈運動，加上擔心日後有併發症，恐導致無法再擔任機師，陳執意酒後開車上路，故要求他賠償醫療費、交通費、不能工作損失、精神慰撫金等，共292萬餘元。

陳抗辯，他對於不能工作損失、看護費用的計算有意見，且他畢業後擔任廣告代銷公司業務，每月薪水約5萬元，認為張請求的精神慰撫金額過高，盼法官駁回訴訟。

判決指出，陳案發後酒測值達0.39毫克，刑事部分已判刑3月確定，另函詢華航後，確認張車禍後請假44天，包含特休和病假，期間扣薪35萬餘元，故認定張不能工作損失為35萬餘元，其餘超過部分難以准許。