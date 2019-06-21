親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

鴻海接班人選揭曉！劉揚偉扛下鴻海集團董事長大位

家裡養了很凶的大狗？一看阿嬤手中照片都傻了...

酒駕追撞華航機師害肋骨骨折 他被判賠83萬元

2019-06-21 10:33聯合報 記者林孟潔╱即時報導

陳姓男子去年酒駕開車上路，行經信義快速道路象山隧道出口時，不勝酒力追撞前方的大型重機，導致擔任中華航空助理總機師的張姓男子肋骨多處骨折、擦挫傷。陳被判刑3月定讞，民事部分，台北地方法院判陳應賠償張83萬餘元，可上訴。

張提告主張，陳去年3月24日晚間在台北市信義區某餐廳喝啤酒，隔天上午開車到桃園市中壢區上班，途中經過信義快速道路象山隧道時，因不勝酒力撞擊前方他騎乘的大型重機，導致他人車倒地，左側肋骨多處骨折、手肘和小腿擦挫傷。

張向法院指出，他車禍之前擔任華航助理總機師，職位僅次於總機師，且他平時經常健身運動，維持身體肌肉量和心肺能力，以維護飛航安全，但被陳酒駕撞傷後，有2個月無法執勤，一個月損失34萬餘元的薪資，也沒辦法從事劇烈運動，加上擔心日後有併發症，恐導致無法再擔任機師，陳執意酒後開車上路，故要求他賠償醫療費、交通費、不能工作損失、精神慰撫金等，共292萬餘元。

陳抗辯，他對於不能工作損失、看護費用的計算有意見，且他畢業後擔任廣告代銷公司業務，每月薪水約5萬元，認為張請求的精神慰撫金額過高，盼法官駁回訴訟。

判決指出，陳案發後酒測值達0.39毫克，刑事部分已判刑3月確定，另函詢華航後，確認張車禍後請假44天，包含特休和病假，期間扣薪35萬餘元，故認定張不能工作損失為35萬餘元，其餘超過部分難以准許。

另外，考量陳、張雙方的學經歷和財力，法官認為陳酒駕導致張受有莫大的痛苦，精神慰撫金應以30萬元為適當，加上醫療費、看護費用等，判陳共應賠償83萬餘元，仍可上訴。

台北地方法院。本報資料照片
台北地方法院。本報資料照片
分享

機師酒駕
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

獨／豐年社長被請辭 北市勞動局判「政黨歧視」

2019-06-21 12:07

周杰倫叔叔揮拳打鄰居臉頰 開庭說：沒造成她精神損害

2019-06-21 11:52

浩鼎內線交易案 法院今判張念慈等5高層無罪

2019-06-21 11:10

被指為綠營顧問 鹽寮反核自救會總幹事告黃士修誹謗

2019-06-21 11:04

馬英九洩密案高院更一審 下午辯論終結將定讞

2019-06-21 10:07

豐年社涉就業歧視遭開罰30萬 農委會：尊重北市府權責

2019-06-21 11:49

向墮胎的她佯稱「妳孩子沒有頭」 她嚇得失身又破財

2019-06-21 11:46

豐年社案判涉就業歧視 前社長汪文豪：沉冤得雪

2019-06-21 11:45

開車撞死逆向的回收婦 八旬老翁逃逸要賠85萬元

2019-06-21 10:51

請鎖匠開門不成拿鐵鎚破門 老翁進屋竟是為蒐證

2019-06-21 10:31

惡男設局突襲窒息式性愛 援交女遭殃

2019-06-21 07:59

堅稱救友砍毒販 他被判刑又賠15萬

2019-06-21 00:13

買毒黑吃黑 3男偷拍交易恐嚇

2019-06-21 00:13

涉海科館詐貸 慶富董座被訴續押

2019-06-21 00:13

冤判9年 劉正富再審逆轉無罪

2019-06-21 00:13

托運上千片隱形眼鏡、低周波治療器 全遭扣留罰款

2019-06-20 23:46

女子邀友投資受騙尋短亡 父上網籲勿再有人上當

2019-06-20 23:26

陳慶男無錢再交保 僅求解除禁見「太太想我」

2019-06-20 22:12

以為跟台電特助搭上線 兩女想爽賺10趴結果慘賠百萬

2019-06-20 21:50

他揮刀阻止毒品交易傷到人 無奈判刑又判賠

2019-06-20 18:48

遭控殺母親詐領保險金 王忠義無罪判決今撤銷

2019-06-20 17:47

名棒球教練兒子師生戀分手不成 勒殺女師無期徒刑定讞

2019-06-20 17:14

「節目廣告化」宣傳商品挨罰共220萬元 民視提告敗訴

2019-06-20 16:33

詐貸63億未宣判 陳慶男涉海科館詐3億起訴

2019-06-20 16:28

劉正富遭控傷害致死判刑入獄 再審逆轉改判無罪

2019-06-20 16:03

大車撞小車不用賠 法官：2秒後急煞仍撞上免責

2019-06-20 15:43

葉宜津民進黨初選落敗提告 卻因沒繳錢訴訟被駁回

2019-06-20 15:37

消防隊前撒冥紙砸雞蛋 4男各要付9萬代價

2019-06-20 15:00

整形名醫被爆帶酒進手術室 控員工妨害秘密不起訴

2019-06-20 14:39

擁K毒怕被抓 他甩尾躲警直衝軍營...罪加一等

2019-06-20 14:38

「我有戴安全帽！」 女騎士少了一個動作吃紅單

2019-06-20 14:29

第3大米商混充低價米？ 業者喊冤

2019-06-20 14:27

廟祝求歡遭拒 持延長線繞頸3圈勒斃女友

2019-06-20 14:15

沒更新助理資料非貪汙 竹縣議員陳栢維刑度銳減

2019-06-20 13:17

影／無人機臨空查察 近岸違法投放籠具無所遁形

2019-06-20 13:09

致命100天？台南學甲警暑假加強青少年違規騎機車

2019-06-20 12:53

曾犯行賄罪欲登記參選議員遭拒 法院：選罷法目的正當

2019-06-20 12:49

小孩花萬元買點數 家長可要求全額退款？

2019-06-20 12:14

老婦鎚死罹病夫 法官開庭勉勵女兒「多給母親力量」

2019-06-20 12:11
看更多

熱門文章

保命手機！北港大火救出6條人命的關鍵時刻通話全曝光

2019-06-20 13:16

影／太殘忍！寵物犬吊掛在3樓陽台欄杆吐血亡

2019-06-20 17:38

新竹縣新豐鄉觀海大道岸際 發現一具女性屍體

2019-06-20 14:27

「家裡養了隻很凶的大狗」一看阿嬤手中照片竟是台灣黑熊

2019-06-21 10:50

大車撞小車不用賠 法官：2秒後急煞仍撞上免責

2019-06-20 15:43

「我有戴安全帽！」 女騎士少了一個動作吃紅單

2019-06-20 14:29

未署名善款夜放警車 指名給身故刑警劉三榮家屬

2019-06-21 10:00

女子邀友投資受騙尋短亡 父上網籲勿再有人上當

2019-06-20 23:26

遭陌生男尾隨還語言性騷擾 女子PO網呼籲民眾小心

2019-06-20 20:04

少男蹂躪妹202次 甫滿18歲說「這是最後一次」再判刑

2019-06-20 20:59

惡男設局突襲窒息式性愛 援交女遭殃

2019-06-21 07:59

影／九份夜不寧靜 大火燒死獨居男子

2019-06-21 08:00

性侵還威脅「呻吟助興」 女子稱子宮痛求饒

2019-06-20 15:39

闖臥房強壓單親媽 男子遭判強制罪

2019-06-20 16:09

命理師遭控性侵女學生 一句「互動熱烈」救了他

2019-06-20 16:08

影／台中大樓火警 窗戶竄出火舌引路人圍觀

2019-06-20 21:49

獨／手機伸向裙底 姊妹花拆穿 「攝狼」

2019-06-20 20:31

名棒球教練兒子師生戀分手不成 勒殺女師無期徒刑定讞

2019-06-20 17:14

扯！到美髮店洗頭又不想花錢 男子竟帶洗髮精自己洗

2019-06-21 10:39

視訊聊天偷截露點照 不給遮羞費就上傳臉書社團

2019-06-20 17:43

屏東一對高齡爺爺奶奶失聯5天 孫女急po文協尋

2019-06-21 09:05

影╱中市進化北路大樓火警 火舌竄出大樓外

2019-06-20 21:28

爛醉女太盧被老公放生 未料朋友竟撿屍

2019-06-20 12:50

以為跟台電特助搭上線 兩女想爽賺10趴結果慘賠百萬

2019-06-20 21:50

北港賣場惡火 1支手機救6命

2019-06-20 23:38

受託照顧在夜店喝掛的她 他偷偷背她上摩鐵嘿咻

2019-06-20 13:54

影╱若「還原真相」不反抗死刑 殺女直播主喊不知情

2019-06-20 18:24

男子忍痛載妻接兒子 派出所前痛暈所長急召救護車救命

2019-06-20 21:32

疑抖音網紅赤腳闖入社區亂開門 居民人心惶惶報警求救

2019-06-20 12:54

陳慶男無錢再交保 僅求解除禁見「太太想我」

2019-06-20 22:12

景美溪戲水溺斃少年 上周才從國小畢業

2019-06-20 17:40

浩鼎內線交易案 法院今判張念慈等5高層無罪

2019-06-21 11:10

影／宜蘭救溺首度引進利器 救生圈會自己游到身邊

2019-06-20 16:50

盜墓不成倒立插棺木死亡？ 彰化公墓傳離奇命案

2019-06-20 13:52

男子倒栽蔥陳屍公墓坑洞 警方追查身分

2019-06-20 13:54

馬英九洩密案高院更一審 下午辯論終結將定讞

2019-06-21 10:07

盜墓？ 男倒栽陳屍墓坑 警追查身分

2019-06-21 00:13

想和女員工交往不成 老闆強吻襲胸脫內褲帶回家做紀念

2019-06-20 14:26

影／無人機臨空查察 近岸違法投放籠具無所遁形

2019-06-20 13:09

北市中山警臨檢酒店 重申掃蕩黑幫決心

2019-06-21 01:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top