馬英九洩密案高院更一審 下午辯論終結將定讞

2019-06-21 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前總統馬英九被控洩密等案遭起訴，高等法院去年判他4月徒刑，得易科罰金，最高法院今年初撤銷、發回高院更審。更一審由刑事第三庭溫股庭長張惠立擔任庭長兼受命，陪席則為戌股游士珺、真股柯姿佐法官。更一審今天下午2點半審理，預計將辯論終結；一般案件多在辯結後2周宣判，但也可能視案件複雜程度而延後。依照刑事訴訟法規定，這次的更一審將為定讞審，不得再上訴。

因今日立法院要開臨時會，告訴人、民進黨立法院黨團總召柯建銘原本聲請要改期，但高院仍照原定計畫開庭，並希望柯到場。

柯建銘控告前檢察總長黃世銘違反通保法，案件上訴高等法院時，法官認為馬英九也可能違法。北檢調查後，認為馬英九2013年8月31日因黃世銘告知全民電通更一審司法關說案，得知立法院長王金平等人涉入，明知行使總統職權應符合憲法權力分立與制衡原則，但為撤銷王的黨籍和喪失立法院長職位而不法。

北檢認為，馬英九明知總統、行政院長無從對指揮監督檢察官，檢察總長也沒有向行政院長報告偵查中的刑案義務，卻在9月4日打電話給黃世銘，要他向江宜樺報告，江因而得知偵查祕密、通訊資料與柯建銘個資。不過台北地院認為馬是在行使「權限爭議處理權」，判馬無罪；高院前審則認為總統是廣義的公務員，一樣有守密義務，他雖稱黃世銘向他報告的是「行政不法」而非刑事案件，但他自己在電台受訪與江宜樺、羅智強的說詞，卻又說「不干涉、不指導」，顯然知道這事件刑事案件。

而對北院使用的「院際調解權」，前審也認為本案看不出與中華民國五院的哪些院有關，況且若柯建銘、高檢署檢察長陳守煌、法務部長曾勇夫等人不法，可以彈劾、送評鑑等方式處理，都可究責，並無五院間的爭議；立法委員行為法則屬國會自治事項。

馬英九每次開庭時，幾乎都以「我無罪」當開場白，並指司法關說難道不會讓輿論譁然、政局不安？今年2月22日高院更一審開庭時，公訴檢察指一審過度擴張憲法文意，誤解院際調解權，本案只是「人際調解」，何況有學者認為院際調解是「象徵性」權力。檢方表示，犯罪行為不該拿公共利益當漂白劑，犯行不因和公共利益有關就合法。

更一審準備程序時，審判長整理出釐清總統保密義務、轉述是否合於通保法、個資法例外合法事由、總統是否為國家最高行政首長或是「於本案相關事項中的最高首長」等爭點。

馬英九在上回庭訊後表示，總統蔡英文召開司法改革國是會議，通過制定「妨害司法公正罪」的決議，但現在卻毫無進展，希望蔡能感受到社會渴望杜絕司法關說，盼民進黨、行政院儘速將妨害司法公正罪納入刑法並落實。