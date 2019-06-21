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北、高、花將連日破36度 新北、台東也亮高溫黃燈

惡男設局突襲窒息式性愛 援交女遭殃

2019-06-21 07:59聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

蔡男與戴男為尋求性愛快感，3年前由蔡男找援交妹至摩鐵，以皮帶捆綁她的雙手嘿咻，再由戴男以膠帶貼她的口鼻，進行突襲窒息式性愛，蔡並竊取她皮包內手機及現金，台中地院依強制性交罪將蔡判刑7年6月，還依竊盜強制罪判1年；另依強制性交罪判戴7年10月。可上訴二審。

判決書指出，蔡男與戴男是朋友關係，2016年12月27日晚間，蔡駕車載戴由台北市南下台中市，由蔡先在台中市西屯區竊取江姓商人的兩面車牌。

蔡男以6000元代價找援交妹至摩鐵性交易，次日凌晨3時，蔡、戴前往摩鐵途中，將其竊得車牌2面以雙面膠黏貼在自小客車上，再進入摩鐵房內，將車停放在該房1樓車庫。

兩人為尋求性愛快感，基於共同犯強制性交罪犯意，謀議在蔡男與援交妹進行性交易後，再由戴男伺機對她強行進行突襲窒息式性愛，謀議既定，蔡即至2樓臥室等候援交妹，戴先藏匿在1樓車庫中的車內。

同日凌晨，援交妹依約進入房臥室，蔡即將約定的性交易代價6000元交與她，並與她洗澡後，將房內燈光關閉，在房內床上與她為愛撫及性交等性交易行為。 戴男等候約20分鐘後，即自車上攜帶蔡所有銀色寬版膠帶及白色塑膠束帶下車，先躲在2樓房門外，見蔡以尋求刺激為由，以皮帶將援交妹雙手綑綁在床尾床柱處，並以浴巾覆蓋在她臉上。

戴即乘機持強力手電筒進入房內，並以手電筒直接照射她的臉部，援交妹因感覺不適用力掙脫綑綁其雙手之皮帶，並拉開蓋在其臉上之浴巾後，見此情狀十分驚嚇、害怕，蔡即強行摀住她嘴巴，戴則以白色塑膠束帶綑綁她雙手，復以銀色寬版膠帶封住她口、鼻。

他見她難以呼吸，始撕開封住她口、鼻之膠帶，她因心生畏懼，為求保全自身安全，對兩人表示：「我知道你們要幹什麼，我會乖乖配合，只是你們不要傷害我」等語，由兩人對她強制性交，被害人因而受有右臉頰、右側頸部傷痕、右手點狀傷痕及刮痕等傷害。

蔡男還擅自竊取援交妹包包內的手機及現金7000元後，駕車載戴男離去，經被害人向警方報案，員警先逮獲戴男，蔡男則是向警方投案。

蔡男與戴男為尋求性愛快感，找援交妹至摩鐵，以皮帶捆綁她的雙手嘿咻，再由戴男以膠帶...
蔡男與戴男為尋求性愛快感，找援交妹至摩鐵，以皮帶捆綁她的雙手嘿咻，再由戴男以膠帶貼她的口鼻，進行突襲窒息式性愛，台中地院依強制性交罪將蔡判刑7年6月，判戴7年10月。圖／本報資料照
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援交性愛摩鐵
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