女子邀友投資受騙尋短亡 父上網籲勿再有人上當

2019-06-20 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市許姓女子去年投資一家以「挖礦」為名的投資公司，先後投入163萬餘元，還拉了8名下線，也投入500多萬元，那知公司年初被警方查獲，因此沒了「利息和分潤」收入。她不堪自己損失還可能面對下線追討損失控告觸法，在不堪壓力下，今晨被發現在家裡房間尋短死亡。

許女父親上午把女兒的死訊公布在臉書上，指責「詐騙集團害死我女兒」、「政府你再繼續縱容詐騙犯，父母的痛誰能體會」，表示希望把此事向大眾公布，引起社會和政府重視，不要再有人上當。

他說，女兒大學畢業後去澳洲打工3年半存了一些錢，回國後從事紋眉工作，因為聽了一位從事保險友人的話，去年5月開始也加入投資該家挖礦公司，先後7次投資了163萬餘元，每月都可分回數萬元，到去年底已分回50多萬元。

因為公司有登記又有報稅，女兒以為是合法公司，加上拉進下線也有報酬，於是拉了8名下線加入，沒想到公司竟因違法吸金等問題年初被桃園警方查獲，他們的投資也化為烏有。