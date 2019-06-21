買毒黑吃黑 3男偷拍交易恐嚇

2019-06-21 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中報導



台中市民陳男等人組成強盜集團，涉嫌「黑吃黑」搶劫兩名毒嫌的毒品與現金，被依強盜罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台中市三名男子想免費施用毒品，涉嫌偷拍毒品交易影片，再持影片恐嚇運毒者不得報案，亮出刀槍「黑吃黑」劫走毒品並搜刮運毒者身上現金；警方循線查獲陳姓男子等三人，檢方依強盜罪嫌起訴。

檢方起訴指出，陳姓（廿二歲）、吳姓（廿三歲）、林姓（廿八歲）等三名男子，今年三月廿四日清晨搭車到台中市一家汽車旅館開房間，隨即由陳打電話給綽號「優活茵」的男子，佯稱要購買毒品，優活茵收單後，指派少年「阿佑」送貨。

少年「阿佑」騎機車送八公克Ｋ他命及卅包毒咖啡包到汽車賓館交給陳，陳付了二萬後，隨即亮出刀槍攔下「阿佑」後毆打一頓，隨即聲稱「已拍攝交易過程，影片是販毒的證據，都在我們手裡…」要求交付身上現金。

「阿佑」歸還陳剛剛交付的二萬元購毒款，陳等人又要求「阿佑」打電話給親友拿錢贖人，「阿佑」打手機叫隨他前往的友人進屋，但因身上沒毒沒錢，三人才釋放阿佑兩人離去。

「阿佑」自知理虧，不敢報警，但警方輾轉獲報趕往汽車賓館查證，調閱錄影監視畫面並查扣房內礦泉水及可樂空瓶，採到陳、林兩嫌指紋，循線逮獲兩人後，再追出吳姓男子也涉案。

警方逮捕陳嫌等三人後，調查發現他們於三月廿六日凌晨再度犯案，由陳姓男子打電話給「米老鼠」佯稱購買毒品，雙方約在台中市西區一間理容KTV前碰面；陳、林坐上運毒者的車購買Ｋ他命九包、毒咖啡六十八包後，立刻亮刀要求對方交付現金一萬七千元，並出示林持手機拍攝的影片，揚言已錄下販毒證據，要求不得報警。

檢警查獲這宗「毒品交易黑吃黑」案後，再循線追出涉嫌運毒者，另案偵辦。