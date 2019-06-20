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陳慶男無錢再交保 僅求解除禁見「太太想我」

2019-06-20 22:12聯合報 記者林伯驊╱即時報導

慶富公司董事長陳慶男身陷獵雷艦詐貸63億案，檢調今年2月又偵辦他擔任負責人的慶陽海洋公司，藉承包國立海科館興建營運案，涉虛偽增資、詐貸3億3800萬元，共起訴陳等6人。全案今天起訴移審高雄地院，法官晚間開庭後裁定他繼續羈押，但解除禁見。

今天晚間6點開庭，79歲陳慶男否認犯行，對檢方所指控的虛偽增資，解釋是集團內部「資金調來調去」，詐貸部分，他則強調銀行核貸前，都有派員查核，沒使用假資料或詐術來詐貸款。

由於陳慶男涉獵雷艦詐貸案，今年2月羈押期滿之前，合議庭裁定讓他以3200萬元交保，但剛步出看守所，檢調立即帶他走偵辦海科館弊案、同一天聲押獲准；對於全案進入審理是否續押，陳慶男今也向法官喊話「我不可能逃亡」，細數中風、高血壓、骨質疏鬆、左半身不能動等病痛，已達半身不遂「逃逸要坐船，骨頭會震壞，而且在台灣看醫生才方便」，表達無能力逃亡。

陳慶男委任律師也提議交保後，可配合每天向派出所報到來防逃，不過法官質疑「能提出多少保證金？」，陳表示「現在籌不到錢了」，反而態度轉變同意羈押，僅要求解除「禁見」，陳慶男更解釋，「太太想見我，我們是初戀，結婚56年，感情好沒見面很痛苦。」

法官認為，陳慶男目前無法提出保證金，也否認犯行，且他犯嫌重大，另案詐貸金額高達63億元，加上另案被告次子陳偉志已棄保潛逃，他恐有逃亡之虞，諭知羈押，但同意解除禁見。

慶富公司董事長陳慶男因涉另起3億詐貸案，今天起訴移審高雄地院。圖／本報資料照
慶富公司董事長陳慶男因涉另起3億詐貸案，今天起訴移審高雄地院。圖／本報資料照
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陳慶男詐貸
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