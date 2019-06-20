以為跟台電特助搭上線 兩女想爽賺10趴結果慘賠百萬

2019-06-20 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市在小吃店工作的潘姓女子，分別向同事吳女、張女說姪女在台電當「特助」，投資買賣台電材料即可獲10%利潤。兩人分別交給潘女108萬元、110萬元，結果利潤沒賺到，本金也拿不回來。基隆地院審結，根據自白等事證認定潘女犯行，依詐欺取財罪判處應執行有期徒刑1年3個月。全案可上訴。

判決指出，潘女前年向吳女佯稱，她哥哥的女兒在台電公司上班，職位是特助，如果投資買賣台電的材料，會有10%的利潤，且約半個月到至1個月就可以拿回本金及利潤。吳女聽信後，在前年11月2日到10日分4次交給潘女108萬元。

潘女得手後依樣畫葫蘆，又對張女說，哥哥小孩在台電上班，擔任董事長特助，投資買台電材料30萬元，就有3萬元利潤，張女從前年11月14日到12月1日，分4次共匯110萬元給潘女。

吳女和張女「投資」後，因潘女遲遲未給她們利潤，心中起疑，要求返還款項潘女也置之不理，才知受騙報警送辦。檢方偵結，依詐欺取財罪嫌起訴潘女。