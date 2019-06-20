遭控殺母親詐領保險金 王忠義無罪判決今撤銷

2019-06-20 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



南投縣男子王忠義被控殺死父母詐領保險金，一審殺死父親部分判無罪，母親部分判無期徒刑，但台中高分院審理期間，引用台大法醫研究所鑑定報告，認定王母為意外溺斃，當庭釋放羈押2年6天的王忠義，二審針對殺害母親部分改判無罪；檢方不服提上訴，針對殺死母親部分，最高法院今天撤銷原判決，發回更審；殺害父親部分則駁回上訴，王忠義無罪確定。

最高法院指出，一審判決因王母頭後枕部、肩部、背部三項傷勢，認定是被王忠義殺害，而二審原判決則以王母「頭左後枕部頭皮下軟組織出血10乘10公分」傷部分，認無法排除王母是往後跌倒，導致頭左後枕部撞擊水中巨石受傷。

另依法醫證述，指人站立跌倒撞到頭，對側傷會大於撞擊傷，若屬實，為何王母只有頭左額部1處撕裂傷及頭右額部3處瘀傷，似乎沒有法醫所述的對撞傷及腦挫傷？

而王母「左右肩部肌肉出血」傷部分，原判決採信法醫證述，認為有可能為溺水窒息瀕死前掙扎肌肉過度伸張與收縮所致，但原判決的理由則援引台大醫學院附設醫院法醫研究所的鑑定報告，記載「為屬鈍性傷」，且「若要產生鈍傷原則上應以鈍性物質打擊或碰撞該部位，若欲使人被壓制入水，應該是使用手部壓制較符合一般原則」與法醫證述，不是肩頸皮下組織出血，是肌肉強烈收縮斷裂而出血不符。

最高法院認為，原審就以上疑義、不符未予調查釐清，也沒有論述說明，就採對王忠義有利的認定，案關重典，有證據調查未盡及判決理由不備之違法，因此撤銷原判決，發回更審。

檢方指控，王忠義夫婦於2014年5月因經濟窘迫，帶住院治療老父親到仁愛鄉中原部落，以鈍器重擊頭部致死，從中原橋丟下棄屍，再向警方謊報父親失蹤，直到隔年在河床上發現一具枯骨，才確認是王父。

檢方起訴指出，王忠義2014年10月帶妻兒及母親到國姓鄉種瓜溪河床抓蝦，直到天色昏暗支開妻兒後，將母親推落溪水，再按壓頭部進水中，確定母親無心跳，才將母親抱上岸，呼喊在下游的妻子報案，王母送醫不治。

王忠義犯後先承認為了50萬保險金加害母親，但在一審審理時翻供，辯稱母親是如廁失足落水，但描述救母經過前後不一，法官不採信辯詞，依殺人罪判處他無期徒刑。殺父部分，一審認為法醫相驗王父枕部的頭皮有鐵色素反應，是血跡反應裡的鐵質而非鈍器殘留的鐵質，且檢警沒找到凶器，認定王殺父證據不足，判無罪。他妻子則無弒父殺母證據，也被判無罪。