名棒球教練兒子師生戀分手不成 勒殺女師無期徒刑定讞
台灣知名棒球教練之子、台灣體育大學研究生陳明峯，和大16歲的鄭姓女老師發生「師生戀」，但陳另交新女友，欲與鄭女分手未果，以球棒重擊鄭女後勒斃，再棄屍南投線的公路旁。一、二審均依殺人罪判他無期徒刑，他不服上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。
判決指出，陳明峯就讀台灣體育運動大學期間，因出現自我認同的情緒困擾，2013年10月16日起接受鄭姓女老師的諮商心理輔導，加上他報考研究所未獲家人支持而沒有經濟來源，他便接受鄭女資助學費、房租和生活費，雙方約定他畢業工作後再還錢。之後，他和鄭女產生情愫，進而交往成為男女朋友，且有親密的性關係。
陳明峯2016年9月間試圖與鄭女分手未果，另隱瞞已結交新女友一事；鄭女2016年底催促他畢業後趕緊當兵、找工作，撐起兩人未來，隔年鄭女傳訊「我給你的扣扣帳面有算的已經超過120萬，你能相信，現在的我存款只剩這120萬的3分之1」等語，導致陳倍感壓力。
陳明峯2017年2月6日至17日和鄭女相約到花東地區旅遊，卻騎車載鄭女到租屋處，坦白已經交新女友要求分手仍未獲同意，雙方產生爭執，他趁鄭女走出洗手間時，拿球棒重擊鄭女頭部，再以雙手勒住鄭女頸部數分鐘，又以床單、大型白色垃圾袋罩住被害人頭、臉及上半身，致鄭女因顱內出血併腦損傷窒息死亡，陳殺害鄭女後，再以床單和黑色垃圾袋罩著鄭女，租車棄屍於南投縣仁愛鄉台14甲線公路16公里處路旁。
鄭女家屬報案後，警方循線逮補陳明峯，法院審理後一審判無期徒刑。台中高分院二審認為，陳明峯無力償還鄭女金錢，因擔心鄭女不願分手，可能向其親友揭露兩人交往及金錢關係，擔心會破壞他既有的生活，因此殺死鄭女，並遺棄鄭女的屍體，惡性重大，但考量陳明峯對鄭女家屬的損害與痛苦重大，難以彌平，應予嚴厲懲處，但他審理時向家屬表示對不起、抱歉，已表達悔意，難認他是泯滅人性的人而有永久與世隔絕的必要，仍判無期徒刑，褫奪公權終身。
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