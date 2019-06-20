名棒球教練兒子師生戀分手不成 勒殺女師無期徒刑定讞

2019-06-20 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台灣知名棒球教練之子、台灣體育大學研究生陳明峯，和大16歲的鄭姓女老師發生「師生戀」，但陳另交新女友，欲與鄭女分手未果，以球棒重擊鄭女後勒斃，再棄屍南投線的公路旁。一、二審均依殺人罪判他無期徒刑，他不服上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，陳明峯就讀台灣體育運動大學期間，因出現自我認同的情緒困擾，2013年10月16日起接受鄭姓女老師的諮商心理輔導，加上他報考研究所未獲家人支持而沒有經濟來源，他便接受鄭女資助學費、房租和生活費，雙方約定他畢業工作後再還錢。之後，他和鄭女產生情愫，進而交往成為男女朋友，且有親密的性關係。

陳明峯2016年9月間試圖與鄭女分手未果，另隱瞞已結交新女友一事；鄭女2016年底催促他畢業後趕緊當兵、找工作，撐起兩人未來，隔年鄭女傳訊「我給你的扣扣帳面有算的已經超過120萬，你能相信，現在的我存款只剩這120萬的3分之1」等語，導致陳倍感壓力。

陳明峯2017年2月6日至17日和鄭女相約到花東地區旅遊，卻騎車載鄭女到租屋處，坦白已經交新女友要求分手仍未獲同意，雙方產生爭執，他趁鄭女走出洗手間時，拿球棒重擊鄭女頭部，再以雙手勒住鄭女頸部數分鐘，又以床單、大型白色垃圾袋罩住被害人頭、臉及上半身，致鄭女因顱內出血併腦損傷窒息死亡，陳殺害鄭女後，再以床單和黑色垃圾袋罩著鄭女，租車棄屍於南投縣仁愛鄉台14甲線公路16公里處路旁。