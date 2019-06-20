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「節目廣告化」宣傳商品挨罰共220萬元 民視提告敗訴

2019-06-20 16:33聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

民間全民電視公司經營的民視無線台，2016年5月間於8點檔連續劇內，穿插廣告NCC依違反廣電法裁罰40萬元，2017、2018年間又在消費節目中宣傳特定商品，各別罰100萬元、80萬元。民視不服提告，台北高等行政法院認為民視明確違法，NCC裁罰於法有據，判敗訴，可上訴。

判決指出，民視無線台2016年5月16日晚間在8點檔連續劇內，穿插廣告違反廣電法，挨罰40萬元。2017年5月31日，在消費節目中宣傳特定商品，遭罰100萬元。

2018年1月29日晚間，於同個節目內為「巨無霸纖維飲」、「超級淡斑皂」等特定商品推介宣傳。NCC認定節目未能與廣告區隔，裁罰80萬元。民視不服提告抗罰。

民視主張，依廣電法第2條各款規定、NCC訂定的電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法，「節目」與「廣告」為互不相容的法律概念，節目中的「置入性行銷」非屬「廣告」。

廣電法第33條規定，僅就節目「破口間（廣告時段）」所插播的廣告，要求行為人應以適當方式與節目內容區隔，並非對節目廣告化或廣告節目化加以規範。NCC混淆兩者區別，作成原處分適用的法規有違誤。

民視指出，廣電法第33條但書「本法另有規定者，不在此限」意即「電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法」，但該管理辦法第4條規定，「明顯促銷」、「宣傳商品或服務」、「鼓勵消費」、「利用視聽眾輕信或比較心理影響消費者」均屬不確定法律概念，一般人難以預見何種作為或不作為將構成違反義務，有違法律明確性原則。

NCC辯稱，作成原處分無違反相關原則，該管理辦法規範對象包含節目與廣告，並明定未區隔的樣態，民視長年製播節目，焉有不知規定之理？這些都是曲解法規、搪塞之詞。

法院認為，民視在節目中雖未提及明確產品或公司名稱，但利用見證者推薦、實驗證明等手法，藉節目傳遞資訊，提高可信度，以刺激觀眾消費欲，且該特定商品均在節目播出後，在節目網站販售。民視所為與管理辦法相關規定態樣全然相符，為節目廣告化禁止的核心內涵，明確違反廣電法第33條。

法院指出，民視多次被NCC依法予以裁罰，再次違反同一規定，顯然出於故意。NCC審酌裁罰基準，列為第4級情節，對應廣電法第44條第1項罰鍰額度，本次裁罰額度合於基準，原處分依法有據，不採信民視主張，判敗訴。

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