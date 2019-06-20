詐貸63億未宣判 陳慶男涉海科館詐3億起訴

2019-06-20 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



慶富造船涉詐貸63億元案尚未宣判，集團旗下「慶陽海洋」公司承包國立海科館興建營運移轉案，檢調也查出涉虛偽增資以獲更高授信額度，也用不實的工程進度圖，向聯貸銀行詐貸3億3800萬元，高雄地檢署今天偵結，依違反銀行法等罪嫌，起訴慶陽公司，以及陳慶男等6人，對陳求處20年重刑。

陳慶男自去年次子陳偉志驚傳棄保潛逃，付不出增加的保釋金羈押，原本今年2月25日獲裁定3200萬交保，但上午一獲釋，隨即遭檢調帶回偵辦此案，「無縫接軌」聲押獲准；本案移審，高雄地院預計今晚6點開庭。

起訴指出，2011年11月17日陳慶男原以慶富造船領銜和其他協力廠商，申請到國立海洋科技博物館興建營運移轉案（OT加BOT），不過隔年4月簽完約，陳慶男另設慶陽公司，並片面更換合作的廠商，再與土地銀行、高雄銀行、全國農業金庫、合作金庫及新光銀行，簽訂共9.5億元聯貸案。

檢方查出，慶陽的董事會2015年7月通過增資1億5000萬元，陳慶男卻由同集團慶富、偉日豐直接或輾轉匯入慶陽，當增資股款及申貸自籌款，向聯貸銀行詐得多2億元授信額度後，隨即將錢匯回該2公司帳戶。

檢方更發現，截自2015年6月底，陳慶男明知進度遠遠落後，竟指示梁姓專案工程師製作不實工程進度圖，梁再商請某建築事務所的郭姓協理執行，加上不知情慶陽員工做出的不實進度證明書，讓許姓、夏姓、彭姓工程師用印，來申請核撥貸款，共3億3800萬元。

不過陳慶男偵訊時否認犯行，和梁姓等其他被告互推責任，檢方認定陳涉違反公司法、商會法、偽造文書、銀行法、洗錢防制法及加重詐欺之嫌，求處20年徒刑、併科罰金3億，並痛批陳另因獵雷艦案詐得63億，且長年在船舶、漁業界深耕，次子也潛逃，建請法院續押。