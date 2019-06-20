大車撞小車不用賠 法官：2秒後急煞仍撞上免責

2019-06-20 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



游姓男子開車沿東信路直行，在游右側車道騎機車的林姓女子左轉時發生車禍，機車乘客林姓男子受傷，雙方互告。基隆地院審結，認為林女未依規定兩段式左轉，且游男反應時間僅2秒難以迴避，判林女要賠游男修車費3萬多元；林男求償醫藥費等45萬元，游男免賠。兩案均可上訴。

判決指出，游男2017年4月15日上午駕車行經東信路基隆女中前，沿內線車道要直行信一路，林女騎機車行駛東信路中線車道。林女在東信路、信二路口前左轉欲騎上旺牛橋，游男煞車不及，兩車碰撞，造成車損及林男頭部外傷、左小腿脛腓骨複雜性開放骨折等傷勢。

林男提告求償醫療費17萬1464元、增加生活支出5萬3621元、看護費11萬1900元及精神慰撫金30萬元，並指車禍主因是游男超速行駛，應負70% 肇事責任，依比例應賠償45萬元。

游男提出汽車原廠統一發票及維修明細表，指右大燈拆裝、引擎蓋鈑金等工資2萬9917元、零件3萬4600元，共6萬4517元，並依行政院「固定資產耐用年數表」、「固定資產折舊率表」規定計算，向林女求償3萬3千多元。

法官檢視路口監視器、游男行車記錄器錄影畫面顯示，林女左轉前有閃爍方向燈，但機車在上午11點2分18秒出現在游男右前方，游男在11點2分20秒緊急煞車，仍發生車禍。

台灣省基宜區車輛行車事故鑑定委員會鑑定，林女未依二段式左轉，且由中線車道迴車不當為肇事原因。游男駕車直行煞閃不及，無肇事因素。基隆地檢署再請交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會，覆議游男是否超速、能否有效煞停、有無迴避可能性及原鑑定結果是否妥適。

車輛行車事故鑑定覆議會回覆，依行車紀錄器畫面推算游車肇事前平均時速約55公里，駕駛在事故前感知、判斷、鬆開油門、煞車、開始有效煞車時間為1.6秒；另依煞車阻力係數0.75計算，煞車所需時間為1.89秒，因此游男須3.49秒前（距離約35公尺）發現林車欲左轉並始緊急煞車，才能避免車禍發生。